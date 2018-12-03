ميس رضا تكتب: «إيديكس 2018» يضع مصر على خريطة صناع السلاح

تستضيف مصر حدثا تاريخيا «إيديكس 2018»، والذي يعد الأضخم فى تاريخ استضافتها للمعارض الدولية، إذ يعد المعرض المصرى الأول فى شمال إفريقيا، ومقرر له أن يعقد كل عامين.



ولم يأت هذا الحدث ذو الأهمية القصوى من فراغ، بل عكف على تجهيزاته التى استغرقت عاما كاملا، كوكبة من أبناء ورجال الوطن المخلصين ليخرج بهذه الصورة المشرفة التى انطلق بها اليوم وسط حضور مكثف لوسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية ليعلن ايديكس إشارة البدء لانطلاق مشهد عسكري فريد من نوعه ليكشف كل جناح للدول المشاركة عن معداتها العسكرية الحديثة وفى مقدمتها الجناح المصري الذي يشتمل على منتجات قلاع مصر الوطنية ، كما يضم الأجنحة السبعة الرئيسية لكل من الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والإمارات.



ولا يقف المعرض عند كونه حدثًا تاريخيًا بل يحمل فى طياته مكاسب كثيرة لمصر تتنوع ما بين سياسية وإعلامية وتنموية فى مقدمتها ثقة الدول المشاركة فى المناخ الذى انعقد فى ضوئه المعرض من حالة الأمن والاستقرار التى تتمتع بها مصر وقدرتها على استضافة مثل هذا النوع من المؤتمرات فضلًا عن دعاية إعلامية كبيرة وإتاحة الفرصة للاطلاع على معدات التسليح لدى الدول الكبرى المصنعة للسلاح.



ويحتضن المعرض المقام على مساحة 30 ألف متر تقريبًا 373 شركة عالمية من صناع أنظمة الدفاع والأمن و41 دولة ووفودا رسمية تقارب 57 وفدا رسميا ممثلًا على مستوى وزير دفاع أو رئيس أركان أو وزير إنتاج حربى، وتوجد دول ممثلة بعدد كبير جدا من الشركات، فالولايات المتحدة الأمريكية ممثلة بـ42 شركة وفرنسا ممثلة بـ37 شركة والصين ممثلة بـ 28 شركة وروسيا بـ 13 شركة ، فضلا عن مشاركة الدول الصديقة والشقيقة الأخرى مثل الهند وباكستان.



وشهد افتتاح المعرض مشاركة 10 وزراء للدفاع من الإمارات، وعمان، والسودان، وفرنسا، واليونان، وقبرص، وجنوب السودان، والكاميرون، وكوريا الجنوبية، والصومال، فضلا عن 7 رؤساء أركان و7 وزراء للإنتاج الحربي، إلى جانب أكثر من 10 آلاف زائر.



وكشفت مصر ولأول مرة في الجناح المصري بمعرض "إيديكس 2018"، عن أسلحة صنعت محليا ومن ضمنها رادار مصري ثنائي الأبعاد بمدى 250 كيلومترا وارتفاع 12 كيلومترا، كما شهد الجناح عرضا خاصا لبعض الأسلحة الوطنية، من مدرعات وعربات مصفحة، ودبابات، وفرقاطات ولنشات بحرية، إضافة إلى الأجهزة الكهروبصرية، والأسلحة الخفيفة، حيث تضمن جناح وزارة الإنتاج الحربي، منتجات ممثلة في العربة التمساح بأشكالها المختلفة، فيما تضمن جناح الهيئة العربية للتصنيع منتجات من مصنع السيارات التابع للهيئة.

