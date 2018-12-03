الإنتاج الحربي: كل ذخائر المدفعية والمشاة تصنع في مصر.. فيديو

قال حسن عبد المجيد، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي، إنه تم عرض كافة أنواع الذخائر التي يتم إنتاجها في مصانع الإنتاج الحربي في معرض إيديكس للصناعات الدفاعية والعسكرية.



وأضاف "عبد المجيد" في حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" الإنتاج الحربي ينتج كافة أنواع ذخائر المدفعية والمشاة، وكافة الأعيرة النارية من أقل عيار وحتى الـ 155 مل، و90% من ذخائر الدبابات تنتج في مصانع الهيئة القومية للإنتاج الحربي".



وتابع:" شرحت للرئيس عبد الفتاح السيسي في المعرض صباح اليوم، أنواع الذخائر والبوابات الأمنية وأجهزة الإكس راي ونسبة إنتاجها في مصر"، مضيفا:" نستهدف تصدير منتجاتنا للخارج بعد معرض إيديكس للصناعات الدفاعية والعسكرية".

