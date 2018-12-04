الإمارات: المحادثات اليمنية المرتقبة بالسويد تشكل فرصة حاسمة للسلام

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن المحادثات اليمنية المرتقبة في السويد تشكل "فرصة حاسمة" للسلام في هذا البلد الذي أدخلته ميليشيات الحوثي في دوامة من الحرب الدامية.



وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش - في تغريدة على حسابه في تويتر نقلتها قناة "العربية" الإخبارية - "نعتقد أن السويد توفر فرصة حاسمة للانخراط بشكل ناجح في حل سياسي في اليمن".



وأضاف أن "إجلاء حوثيين مصابين من صنعاء للعلاج بالخارج يظهر مرة أخرى دعم الحكومة اليمنية والتحالف العربي للسلام"، مشيرا إلى أن الحل السياسي المستدام بقيادة يمنية يوفر أفضل فرصة لإنهاء الأزمة الحالية.



كانت طائرة تابعة للأمم المتحدة قد أقلعت أمس الاثنين من صنعاء إلي العاصمة العمانية مسقط ، وعلي متنها 50 مصابا من عناصر الحوثيين المدعومين من إيران ، وفي سبتمبر الماضي، فشلت الأمم المتحدة في عقد جولة محادثات في جنيف، بسبب تعنت ميليشيات الحوثي التي دأبت على المراوغة والالتفاف على تعهداتها.



