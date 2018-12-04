مباريات اليوم.. مواجهات هادئة في الدوري الإنجليزي

يشهد اليوم، الثلاثاء، إقامة العديد من المواجهات في الدوريات الأوروبية، بالإضافة إلى البطولة العربية، ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز المواعيد والقنوات الناقلة لها على النحو التالي:
كأس زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية):
أهلي جدة (عبد الله السعيد - محمد عبد الشافي) X وفاق سطيف الجزائري - 6:30 مساءً - أبوظبي الرياضية
الدوري الإنجليزي.. 3 مباريات الساعة العاشرة إلا ربع وهم:
وست هام يونايتد X كارديف سيتي
برايتون X كريستال بالاس
بورنموث X هدرسفيلد تاون (رمضان صبحي)
واتفورد X مانشستر سيتي - 10:00 مساءً - beIN SPORTS HD 2
الدوري الفرنسي:
أميان X موناكو - 8:00 مساءً - beIN SPORTS HD 6
كأس زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية):
أهلي جدة (عبد الله السعيد - محمد عبد الشافي) X وفاق سطيف الجزائري - 6:30 مساءً - أبوظبي الرياضية
الدوري الإنجليزي.. 3 مباريات الساعة العاشرة إلا ربع وهم:
وست هام يونايتد X كارديف سيتي
برايتون X كريستال بالاس
بورنموث X هدرسفيلد تاون (رمضان صبحي)
واتفورد X مانشستر سيتي - 10:00 مساءً - beIN SPORTS HD 2
الدوري الفرنسي:
أميان X موناكو - 8:00 مساءً - beIN SPORTS HD 6