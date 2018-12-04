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أول تعليق من الحكومة الفرنسية على تجميد قرار رفع الضرائب .. فيديو

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 01:51 م
صدى البلد
شيماء مجدي
قال إدوارد فيليب رئيس الوزراء الفرنسى، إن رفع الضرائب لا يشكل خطرًا على البلاد، موضحًا أن ما حدث من اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة أمر غير مقبول لأنه يعيق عمليات تنمية فرنسا.

وأشار "إدوارد"، خلال مؤتمر صحفى، اليوم الثلاثاء، إلى أنه سيتم تجميد رفع الضرائب على المحروقات لمدة 6 شهور، لافتًا إلى أن النظام الضريبى الفرنسى هو الأكثر تعقيدًا على مستوى أوروبا.

وأضاف: يجب أن نسدد الديون على فرنسا من خلال رفع قيمة الضرائب لأنه لايمكن إبقاؤه كما هو ،لافتًا إلى أنه لابد أن يكون هناك شفافية أكبر فى الضرائب بفرنسا لأنها الأعلى فى أوروبا.
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