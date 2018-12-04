الوطن الكويتية: أسلحة مصرية تفاجئ الجميع في «أيديكس 2018».. صور

ركزت صحيفة "الوطن" الكويتية الضوء على معرض "أيديكس 2018"، الذي بدأت فعالياته أمس، الاثنين، وأشارت إلى مجموعة من الأسلحة الجديدة، التي تم الكشف عنها بالمعرض، من بينها الرادار المصري الصنع الجديد ESR-32 الذي فاجأ الجميع خلال المعرض.



وقالت الصحيفة الكويتية في تقرير نشرته اليوم، الثلاثاء، على موقعها الإلكتروني: «ظهر الرادار الجديد رسميا لأول مرة أمس، بعد أن كان قيد التجريب منذ عام ونصف العام، ويجري العمل على نسخة جديدة ثلاثية الأبعاد للإنذار المبكر بمدى 450 كيلومترا، وستكون جاهزة للإعلان عنها في النسخة الثانية من المعرض عام 2020».



وعددت الصحيفة الكويتية مميزات الرادار الذي ظهر في المعرض المصري الأول من نوعه، مشيرة إلى أنه يتميز بالعديد من المواصفات، منها أن مداه يصل إلى 250 كيلومترا، ويستطيع الكشف عن الأهداف التي تحلق على ارتفاع 12 ألف متر، بالإضافة إلى الكشف عن الأهداف التي تحلق على الارتفاعات المنخفضة والمتوسطة.



وأوضحت أن الرادار صنع بالتعاون بين المراكز البحثية للقوات المسلحة المصرية والهيئة القومية للإنتاج الحربي المصري، حيث يتكون من إرسال هوائي، ومرسل، ومستقبل، وشاشة لعرض البيانات.



وأضافت: "كشفت مصر ولأول مرة في الجناح المصري بمعرض "أيديكس 2018"، عن أسلحة صنعت محليا ومن ضمنها رادار مصري ثنائي الأبعاد بمدى 250 كيلومترا وارتفاع 12 كيلومترا".