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رياضة

عمرو جمال يتخلص من نزلة البرد ويشارك في مران الأهلي

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 05:04 م
صدى البلد
عبدالحكيم ابوعلم
تخلص عمرو جمال، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من نزلة البرد التي تعرض لها وأبعدته عن المشاركة في مران الأمس.

وانتظم جمال في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء علي التتش في ختام استعدادات الأهلي لمواجهة الجونه التي تقام غدا.

جدير بالذكر أن عمرو جمال، مقيد ضمن قائمة الانتظار بالفريق ويشارك في التدريبات لتجهيزه للمرحلة المقبلة.
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