إيمي طلعت زكريا تنشر صورة بصحبة والدها وتعلق.. الأمان رب ثم أب

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا صورة من حفل خطبتها عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" وهي برفقة والدها الفنان طلعت زكريا .



وعلقت "إيمي" علي الصورة قائلة :"الأمان رب ثم أب ربنا يحفظك اللهم أمين ويخليك ليا.. إيمي زكريا احتفلت بخطوبتها 20 نوفمبر الماضي في حفل عائلي.





يذكر أن آخر أعمال إيمي طلعت زكريا الفنية، كانت مسرحية "عربى منظرة"، مع الفنان سامح حسين، وهي بطولة إيمان السيد وسليمان عيد، ومن تأليف طارق رمضان، وإخراج هشام عطوة.



