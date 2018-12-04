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المتحدث العسكري: الوفود العسكرية المشاركة بـ إيديكس أشادت بتنظيم المعرض

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 11:04 م
العقيد أركان حرب
العقيد أركان حرب تامر الرفاعى المتحدث باسم القوات المسلحة
حمزة شعيب
أكد العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، أنه تم الإعداد والتجهيز لمعرض "إيديكس 2018" خلال 12 شهرًا، بناءً على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أنه تم التعاقد مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مثل هذه المعارض لدعم نجاحه في مصر.

وأضاف "الرفاعى" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن وزير الدفاع التقى اليوم عددا من وزراء الدفاع وناقش معهم سبل تعزيز التعاون العسكري، لافتًا إلى أن الوفود العسكرية المشاركة بمعرض "إيديكس 2018" أشادت بالتنظيم.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الاثنين، افتتاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2018"، المقام بمركز مصر للمعارض الدولية، والذي تنظمه القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع والشركة العالمية للبصريات، في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر الجاري.

تقام فعاليات المعرض على مدار 3 أيام، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويُعتبر المعرض المصري الأول في شمال إفريقيا، ومن المنتظر أن يُعقد كل عامين.

وشارك في افتتاح المعرض 10 وزراء للدفاع من الإمارات، وعمان، والسودان، وفرنسا، واليونان، وقبرص، وجنوب السودان، والكاميرون، وكوريا الجنوبية، والصومال، فضلًا عن 7 رؤساء أركان و7 وزراء للإنتاج الحربي من الدول الشقيقة، بالإضافة إلى 373 جهة عارضة من صناع أنظمة الدفاع والأمن، بجانب أكثر من 10 آلاف زائر ويتضمن المعرض برنامجًا للمؤتمرات وبرامج لكبار الشخصيات.
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