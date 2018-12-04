عثمان أبو لبن يعلن عرض قصة حب في دور السينما قريبًا

أعلن المخرج عثمان أبو لبن عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، عن اقتراب موعد عرض فيلم "قصة حب" في دور العرض السينمائية، إذ شارك صورة من لـ "الكلاك" الخاص بالفيلم، معلقًا عليها بالإنجليزية قائلًا: "قريبًا في دور العرض السينمائي".



فيلم تدور أحداثه فى إطار رومانسى لايت حول أحمد حاتم الذى يجسد شخصية كفيف، بعدما تعرض لحادث وتقف بجواره حبيبته وتسانده وتجسدها هنا الزاهد خلال الأحداث، حتى يقوم بإجراء عملية جراحية ويتعافى بعد كثير من المواقف الإنسانية لتعود الأعمال الرومانسية للظهور على الساحة مرة أخرى.



ويقوم ببطولة الفيلم كل من هنا الزاهد وأحمد حاتم وياسر الطوبجى وحنان سليمان وتأليف وإخراج عثمان أبو لبن.