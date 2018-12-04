ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

عثمان أبو لبن يعلن عرض قصة حب في دور السينما قريبًا

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 11:29 م
هنا الزاهد وأحمد
هنا الزاهد وأحمد حاتم
سعيد فراج
أعلن المخرج عثمان أبو لبن عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، عن اقتراب موعد عرض فيلم "قصة حب" في دور العرض السينمائية، إذ شارك صورة من لـ "الكلاك" الخاص بالفيلم، معلقًا عليها بالإنجليزية قائلًا: "قريبًا في دور العرض السينمائي".

فيلم تدور أحداثه فى إطار رومانسى لايت حول أحمد حاتم الذى يجسد شخصية كفيف، بعدما تعرض لحادث وتقف بجواره حبيبته وتسانده وتجسدها هنا الزاهد خلال الأحداث، حتى يقوم بإجراء عملية جراحية ويتعافى بعد كثير من المواقف الإنسانية لتعود الأعمال الرومانسية للظهور على الساحة مرة أخرى.

ويقوم ببطولة الفيلم كل من هنا الزاهد وأحمد حاتم وياسر الطوبجى وحنان سليمان وتأليف وإخراج عثمان أبو لبن.
loading...

ترشيحاتنا

أحمد مجاهد يفجر مفاجأة حول تقدم رئيس لجنة الحكام بمذكرة ضد سيد عبد الحفيظ

رسميا .. أبا جيفر الإثيوبي يواجه الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

تامر أمين: فرنسا أمام تطور خطير ومهم .. فيديو

مفاجأة.. منظمو مسابقة الكرة الذهبية متورطون فى احتساب التصويت بشكل خاطئ

هداف الدوري الإنجليزي يوجه رسالة تحذير شديدة اللهجة إلى محمد صلاح

رسالة من الملك سلمان إلى أمير قطر

تامر أمين: جوزيه وجه صدمة قاسية للأهلي.. وهذا هو المدرب الجديد للفريق.. فيديو

صراعات خطيرة بين ابن وصهر أردوغان.. لهذه الأسباب

تعرف على سبب قول كلمة غفرانك بعد الخروج من الخلاء.. فيديو

نصر سالم: مصر الآن أصبحت في قائمة الدول المنتجة للسلاح.. فيديو

شاهد.. لاعبو الزمالك في مركب شعبي على ضفاف النيل

أغواها الشيطان فأغرقت زوجها حيا.. قصة عبلة بنت الصعيد وعشيقها السائق

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد يكرم كابتن منتخب الإسكواش عقب إعلان اعتزالها .. صور

الأصفر والرمادى.. موضة 2019 فى منزلك.. صور

انخفاض نسبي فى درجات الحرارة بالأقصر والسياح يستمتعون بالطقس فى حضرة الملوك

البنطلون المقلوب والحقيبة فى الحذاء.. أغرب صيحات الموضة فى عام 2018

الطالبات تبدع فى شرح مادة الرياضيات بمعرض العريش.. صور

فيديو

نجمة مسرح مصر تكشف تفاصيل شخصية جديدة عن حياتها وسر لقب ماما عضلات.. فيديو
مدير معهد القلب يكشف عن كارثة تهدد صحة المصريين
مدير معهد القلب: صغار المدخنين ليسوا بمأمن من الأزمات القلبية
تعرف على أسعار السيارات بعد تطبيق قرار زيرو جمارك في بداية 2019.. فيديو
جمال شعبان: مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي غير مسبوقة عالميا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟