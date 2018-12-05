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أخبار البلد

تأخر إقلاع 3 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 09:50 ص
صدى البلد
نورهان خفاجي
شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، تأخر إقلاع 3 رحلات طيران أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بجدول التشغيل بسبب أعطال فنية وظروف التشغيل، والغاء إقلاع رحلة لعدم جدواها اقتصاديا لقلة الركاب.

وأفاد مصدر ملاحي بالمطار، أن سلطات المطار تلقت إخطارا من الشركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء إقلاع رحلتها 905 المتجهة إلى جدة لعدم جدواها اقتصاديا لقلة الركاب، مشيرا إلى أنه تم التنسيق لسفر الركاب على متن رحلات طيران أخرى.

وأضاف المصدر أن رحلة الخطوط المغربية 273 المتجهة إلى كازابلانكا تأخرت ساعتين لعطل فني وتم إصلاح العطل وأكملت الطائرة رحلتها، كما تأخرت رحلة مصر للطيران 907 المتجهة إلى بيروت ساعة لظروف التشغيل، وتأخر إقلاع الرحلة 879 المتجهة إلى نيجيريا ساعة ونصف لظروف التشغيل.
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