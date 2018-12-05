تأخر إقلاع 3 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل

شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، تأخر إقلاع 3 رحلات طيران أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بجدول التشغيل بسبب أعطال فنية وظروف التشغيل، والغاء إقلاع رحلة لعدم جدواها اقتصاديا لقلة الركاب.





وأفاد مصدر ملاحي بالمطار، أن سلطات المطار تلقت إخطارا من الشركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء إقلاع رحلتها 905 المتجهة إلى جدة لعدم جدواها اقتصاديا لقلة الركاب، مشيرا إلى أنه تم التنسيق لسفر الركاب على متن رحلات طيران أخرى.



