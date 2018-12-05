تعرف على حكام مباراة الأهلي والجونة بالدوري الممتاز

استقرت لجنة الحكام الرئيسية بقيادة عصام عبدالفتاح على أن يتم إسناد ادارة لقاء الأهلي والجونة الي الحكم محمد عادل والتي ستقام اليوم الاربعاء بالثامنة مساءً والمؤجلة من الجولة السابعة بالدوري الممتاز.



ومن المقرر ان يعاون محمد عادل كلًا من محمد عبد المجيد وسامي هلهل حكام مساعدين ، وأحمد صالح حكمًا رابعًا، وكل من أحمد العدوي ووليد عبد العزيز حكمًا خامسًا.



ويسعى الفريق الأحمر تحقيق الفوز على الجونة ليحقق الفوز في ثاني مؤجلاته بالدوري الممتاز خاصة وانه حقق الفوز في أولى المؤجلات على حساب بتروجيت بهدف دون رد سجله أحمد الشيخ.



ويدخل الاهلي المباراة وهو محمل بأمال وطموحات العودة من جديد إلى مراكز المقدمة في جدول ترتيب الدوري الممتاز وذلك لن يتحقق سوى من خلال الفوز في جميع مؤجلاته.



ويحتل فريق الاهلي المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة، وذلك من 8 مباريات حيث فاز في 4 مواجهات وخسر في مبارتان وتعادل في مثلهم.