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شاهد.. جنازة رسمية لبوش في الكاتدرائية الوطنية بواشنطن

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 11:52 ص
صدى البلد
آيات أحمد
عرضت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات جنازة رسمية للرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش في الكاتدرائية الوطنية بواشنطن.

ووصل نعش مغطى بالعلم الأمريكي يحمل جثمان الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج إتش دبليو بوش (الأب)، يوم الاثنين، إلى واشنطن، قادما من تكساس، حيث من المقرر أن تقام مراسم جنازة رسمية اليوم، الأربعاء، من هناك.

ومن المتوقع أن يحضر الرئيس دونالد ترامب، وعدد من الرؤساء السابقين، وكبار السياسيين، الجنازة الرسمية في كاتدرائية واشنطن الوطنية.



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