وزير الخارجية الأردني يصل القاهرة للقاء سامح شكري

وصل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، في زيارة لمصر يلتقي خلالها السفير سامح شكري وزير الخارجية، للتباحث بشأن مسار العلاقات الثنائية وسبل دعمها، وتطورات الأوضاع بالمنطقة، لاسيما مستجدات القضية الفلسطينية.



قالت مصادر بمطار القاهرة، إنه تم إنهاء إجراءات وصول وزير الخارجية الأردني، من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار، بعد وصوله على متن رحلة الخطوط الأردنية.



وأشار مراقبون بالقاهرة، إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار الحرص الدائم من الجانبين على التنسيق والتشاور المستمر بشأن تطورات الأوضاع بالمنطقة، ولاسيما آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، ومتابعة مسار العلاقات الثنائية بما يحقق مصالح الشعبين المصري والأردني.