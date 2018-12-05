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رياضة

احمد الشيخ يدرك التعادل للأهلي أمام الجونة بالدوري .. فيديو

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 09:41 م
احمد الشيخ
احمد الشيخ
محمد رشاد
أدرك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هدف التعادل امام ضيفه الجونة فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد السلام ، فى لقاء مؤجل من الإسبوع السابع من الدوري الممتاز .

سجل الهدف أحمد الشيخ فى الدقيقة 68، عقب تمريرة سحرية من وليد سليمان مررها مروان محسن براسه داخل منطقة الجزاء ليستلمها الشيخ ويضعها بيسراه فى الزاوية اليمنى للحرس عمر رضوان .

زكان الجونة قد سجل هدف التقدم فى الدقيقة 12 من اللقاء ، عقب خطأ فادح في وسط ملعب النادي الأهلي استغله شيكاتارا مهاجم الفريق ومرر كرة بينية باتجاه محمد نادي المنطلق داخل منطقة الجزاء ليسدد الأخير الكرة بكل سهولة بجوار جسد الحارس شريف إكرامي لتسكن الشباك على يسار المرمى.

ويدخل النادي الأهلي المباراة محتلا المركز السادس عشر في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة من 8 مباريات حقق خلالها الفريق 4 انتصارات، وتعادلين وتعرض لهزيمتين (الفريق لا تزال له 8 مباريات مؤجلة).

على الجانب الآخر من المواجهة، يدخل نادي الجونة المباراة محتلا للمركز الرابع عشر في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 16 نقطة من 15 مباراة حقق خلالها الفريق 3 انتصارات، 7 تعادلات وتعرض لـ5 هزائم.
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