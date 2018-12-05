تعادل إيجابى يحسم شوطا أول مثيرا بين مان يونايتد وآرسنال بالبريميرليج..فيديو

انتهت أحداث الشوط الأول بين مانشستر يونايتد وضيفه ارسنال بالتعادل بهدف لمثله في المباراة التي تجمع حاليًا الفريقين على ملعب "أولد ترافورد" ، في قمة مباريات الجولة الخامسة عشرة بالدوري الإنجليزي الممتاز.



وتقدم شكودران مصطافي لأرسنال في الدقيقة 24 من كرة عرضية أخطاء دي خيا في تقديرها، وعاد بعدها مارسيال ويدرك التعادل.



ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في جدول ترتيب البريميرليج، بينما يحتل ارسنال المركز الـ 4 من ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز.





