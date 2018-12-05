ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

نقابة الموسيقيين تلغي حفلا لـ حمو بيكا في الإسماعيلية

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 11:53 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
ألغت اللجنة الفرعية لنقابة المهن الموسيقية بالإسماعيلية، حفلا كان مقررا أن يحييه حمو بيكا؛ تفعيلا لقرار الفنان هاني شاكر، النقيب العام، بمنعه من الغناء؛ لعدم حصوله على عضوية النقابة، حيث كان من المقرر أن يقام الحفل خلال أيام.

وأصدرت اللجنة الفرعية للنقابة بيانًا، قالت فيه: "بناء على الخطاب الموجه من الفنان هاني شاكر النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية، إلى اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية.. والذي ينص فيه على معاونة النقابة والفرع بالإسماعيلية بمنع كل من هو لا يتبع لنقابة المهن الموسيقية أو غير مصرح له بمزاولة المهنة، وحيث إن المدعو حمو بيكا غير مقيد بالنقابة العامة للمهن الموسيقية وحفاظا أيضًا على الذوق العام وبمحتوي ما يقدم من المدعو حمو بيكا.. على الفور استجاب مدير أمن الإسماعيلية لخطاب النقابة والنقيب العام... وتم التعاون مع اللجنة الفرعية لنقابة المهن الموسيقية والمستشار القانوني بالفرع عصام رأفت، والذي بدوره تواصل مع مدير الأمن ثم العقيد هشام الشريف رئيس مباحث الآداب والمصنفات بالإسماعيلية".

وتابع البيان: "بدورنا نحن فرع النقابة بالإسماعيلية تواصلنا مع منظمي الحفل وهم من شباب الإسماعيلية المحترمين، وتقبلوا قرار الأمن والنقابة وقاموا بدورهم بإلغاء الحفل وأوضحوا عدم رغبتهم في ارتكاب أي نوع من أنواع المخالفة وأكدوا احترامهم لقرارات الأمن والنقابة".
loading...

ترشيحاتنا

رسميا .. الزمالك يواجه القطن التشادي في دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية

شاهد.. جورج بوش الابن يبكي والده في وداعه الأخير

البنك المركزي يكشف تفاصيل ومواصفات العملات البلاستيكية الجديدة

مواعيد 4 مواجهات نارية للأهلي في الدوري خلال شهر ديسمبر

شاهد.. تعليق البابا تواضروس عن أزمة فستان رانيا يوسف

وصفة سحرية للتخلص من اصفرار الأسنان

محامي رانيا يوسف يفجر مفاجأة: مقدمو البلاغات يلهثون وراء الشهرة.. فيديو

صلاح يتوهج ويقود ليفربول لعبور بيرنلي بثلاثية فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

تركي وأوشا سفاحا السويس.. المتهمان استخدما امواس الحلاقة ومطاوٍ لإصابة الفتيات بالشوارع.. فيديو

مواطن يحاول الانتحار من شرفة مكتب تموين أسيوط لخصم 4 أفراد من بطاقته

التموين تزف بشرى سارة لـ المحذوفين من البطاقات

شاهد.. تعليق أحمد موسى على براءة البلتاجي فى أحداث مكتب الإرشاد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رشا مهدي تشهد الملتقى الأول للثقافات والحضارات في الجامعة العربية بالرياض .. صور

بعثة بوكا جونيورز تصل إلى مدريد استعدادا لنهائي ليبرتادوريس

الطقس السيئ يضرب المحافظات..تعطيل الدراسة وغلق الموانئ وانقطاع الكهرباء..فيديو وصور

في ظهور نادر.. 5 رؤساء أمريكيين يشاركون في جنازة بوش الأب.. صور

تميمة اليوم الأخير في حياة «سهام صالح».. كادت أن تحترف الغناء والنصيب قادها لـ الشاشة

فيديو

دحلان: أحلام قطر وتركيا تبددت بعد انتباه الدول العربية لدورهما ..فيديو
محافظ الإسكندرية: رفع تراكمات الأمطار بعد انتهاء أي نوة ..فيديو
محامي رانيا يوسف: أجابت عن كل تساؤلات النيابة ونرضى بالقرار.. فيديو
شاهد.. البرومو الدعائي للجزء الثاني من I’m Sorry
محامي رانيا يوسف يفجر مفاجأة: مقدمو البلاغات يلهثون وراء الشهرة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟