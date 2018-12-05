نقابة الموسيقيين تلغي حفلا لـ حمو بيكا في الإسماعيلية

ألغت اللجنة الفرعية لنقابة المهن الموسيقية بالإسماعيلية، حفلا كان مقررا أن يحييه حمو بيكا؛ تفعيلا لقرار الفنان هاني شاكر، النقيب العام، بمنعه من الغناء؛ لعدم حصوله على عضوية النقابة، حيث كان من المقرر أن يقام الحفل خلال أيام.



وأصدرت اللجنة الفرعية للنقابة بيانًا، قالت فيه: "بناء على الخطاب الموجه من الفنان هاني شاكر النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية، إلى اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية.. والذي ينص فيه على معاونة النقابة والفرع بالإسماعيلية بمنع كل من هو لا يتبع لنقابة المهن الموسيقية أو غير مصرح له بمزاولة المهنة، وحيث إن المدعو حمو بيكا غير مقيد بالنقابة العامة للمهن الموسيقية وحفاظا أيضًا على الذوق العام وبمحتوي ما يقدم من المدعو حمو بيكا.. على الفور استجاب مدير أمن الإسماعيلية لخطاب النقابة والنقيب العام... وتم التعاون مع اللجنة الفرعية لنقابة المهن الموسيقية والمستشار القانوني بالفرع عصام رأفت، والذي بدوره تواصل مع مدير الأمن ثم العقيد هشام الشريف رئيس مباحث الآداب والمصنفات بالإسماعيلية".



وتابع البيان: "بدورنا نحن فرع النقابة بالإسماعيلية تواصلنا مع منظمي الحفل وهم من شباب الإسماعيلية المحترمين، وتقبلوا قرار الأمن والنقابة وقاموا بدورهم بإلغاء الحفل وأوضحوا عدم رغبتهم في ارتكاب أي نوع من أنواع المخالفة وأكدوا احترامهم لقرارات الأمن والنقابة".