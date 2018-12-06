محافظ الإسكندرية: رفع تراكمات الأمطار بعد انتهاء أي نوة ..فيديو

قال عبد المقصود قنصوة، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة معرضة لنوات كثيرة، ولكننا على أتم الاستعداد لمواجهة الأمطار، موضحًا أن الإسكندرية بها مصارف الأمطار موصلة على شبكة الصرف الصحي.





وأضاف "قنصوة"، في تصريحاته التليفزيونية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أننا نستهدف القضاء على المشاكل التي تسببها الأمطار في الإسكندرية.





وأكد المحافظ، أن "غرفة الطوارئ والأزمات تعمل على مدار الـ24 ساعة، ورؤساء الأحياء متواجدون على الأرض؛ لمتابعة عملية مواجهة الأمطار والسيول، حيث يتم المرور على الأماكن التي نتلقى فيها بلاغات بوجود تجمعات مياه الأمطار، ويتم التعامل معها على الفور".





وتابع: "بعد انتهاء أي نوة يتم رفع أي تراكمات للأمطار على الفور؛ نتيجة مجهود فريق عمل متكامل من أصغر عامل، وصولًا إلى رأس المنظومة في الإسكندرية".