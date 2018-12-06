كاسونجو يظهر بنيولوك جديد

حرص الكونغولى كابونجو كاسونجو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الظهور بـ"نيولوك" جديد خلال التدريبات الأخيرة، حيث قام اللاعب بإزالة شعره بالكامل.





واعتاد اللاعب الكونغولي على تغيير قصات شعره بين الحين والآخر، منذ انضمامه للقلعة البيضاء ومن قبل أيضًا مع ناديه السابق الاتحاد السكندري.





وشارك كاسونجو مع الزمالك منذ انضمامه لصفوف الفارس الأبيض في 77 مباراة، نجح خلالها في إحراز 33 هدفًا، وصناعة 5 أهداف.





ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة المصري البورسعيدي اليوم، الخميس، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز باستاد برج العرب بالإسكندرية.