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اليونان بطل العالم في رفع الضرائب

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 09:43 ص
صدى البلد
أ ش أ
أصبحت اليونان" بطل العالم " لرفع الضرائب في العقد بين (2007-2017)، مع ارتفاع الضرائب بنسبة 2ر8%، وفق تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفي الفترة نفسها ، ارتفعت الإيرادات الضريبية من 32 % إلى 4ر39 % من إجمالي الناتج المحلي.

وأفادت دراسة حديثة بعنوان: (احصاءات الإيرادات 1965 -2017) كانت اليونان واحدة من ثلاث دول بها أقل ضرائب في العالم وكانت إيرادات الضريبية تبلغ 1ر17 % من إجمالي الناتج المحلي، وفي ذلك الوقت كان المعدل العالمي 9ر24 % .

وجاء في الأرقام ، وفقا لصحيفة (جريك ريبورتر) اليونانية أن عام 2017 شهد زيادة هائلة في عائدات الضرائب بلغت نسبتها 4ر39 % من إجمالي الناتج المحلي ، بينما ارتفع المتوسط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أيضا إلى 2ر34 % .

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