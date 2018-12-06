اليونان بطل العالم في رفع الضرائب

أصبحت اليونان" بطل العالم " لرفع الضرائب في العقد بين (2007-2017)، مع ارتفاع الضرائب بنسبة 2ر8%، وفق تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفي الفترة نفسها ، ارتفعت الإيرادات الضريبية من 32 % إلى 4ر39 % من إجمالي الناتج المحلي.



وأفادت دراسة حديثة بعنوان: (احصاءات الإيرادات 1965 -2017) كانت اليونان واحدة من ثلاث دول بها أقل ضرائب في العالم وكانت إيرادات الضريبية تبلغ 1ر17 % من إجمالي الناتج المحلي، وفي ذلك الوقت كان المعدل العالمي 9ر24 % .



وجاء في الأرقام ، وفقا لصحيفة (جريك ريبورتر) اليونانية أن عام 2017 شهد زيادة هائلة في عائدات الضرائب بلغت نسبتها 4ر39 % من إجمالي الناتج المحلي ، بينما ارتفع المتوسط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أيضا إلى 2ر34 % .



