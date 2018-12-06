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حوادث

الرقابة الإدارية: ضبط شبكة دولية للإتجار بالبشر تضم 20 متهماً مصرياً وأجنبياً

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 11:31 ص
هيئة الرقابة الإدارية
هيئة الرقابة الإدارية
إبراهيم مصطفى
تمكّنت هيئة الرقابة الإدارية من الكشف عن شبكة دولية للإتجار فى البشر ضمّت (20) متهماً من المصريين والأجانب من جنسيات عربية وأوروبية لتورطهم فى جرائم استغلال حاجة بعض السيدات وممارسة الضغوط عليهم للاشتراك فى أعمال منافية للآداب وجلب مخدر الهيروين والايس والكرستال والترامادول من تركيا والهند عبر المنافذ الجوية والبرية وترويجها على عملائهم من الشباب.

وذلك فى إطار اضطلاع هيئة الرقابة الإدارية بدورها فى حماية المجتمع من كافة صور الفساد وطبقا لقرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي فى أكتوبر 2017 بتعديل قانونها وموافقة مجلس النواب.

وبالعرض على المستشار النائب العام أصدر قرارًا بندب نيابة الأموال العامة للتحقيق فى القضية حيث أسفرت أعمال المُراقبات السرية نفاذًا لإذن النيابة العامة عن تأكيد الوقائع وتوثيقها وقد صدر قرار بضبط كافة المتهمين وتفتيش مقار سكنهم وعملهم وأحد الكافتيريات المشبوهة بمنطقة المهندسين حيث تمكّنت فجر اليوم عناصر هيئة الرقابة الإدارية مدعومة بمجموعات من القوات الخاصة بوزارة الداخلية من ضبط المتهمين وكميات من المخدرات وجار عرضهم على نيابة الأموال العامة ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات عن تورط عدد كبير من الشخصيات وإحدى المطربات المغمورات التى أثير عليها جدل فى الفترة الأخيرة.
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