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تعليم

إعلام الأزهر تنظم مهرجانا شعريا.. الأربعاء المقبل

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 03:53 م
صدى البلد
محمد شحتة
تنظم كلية الإعلام بجامعة الأزهر "المهرجان الشعري" يوم الأربعاء المقبل، ضمن الفعاليات والأنشطة العلمية والثقافية التي تقيمها الكلية للطلاب، تحت رعاية عميد الكلية الدكتورة غانم السعيد والوكيل والدكتور محمود الصاوي.

وقال الدكتور غانم السعيد عميد الكلية إن المهرجان تبدأ فعالياته في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأربعاء المقبل، وتستضيف فيه الكلية أمير الشعراء ابن الأزهر الدكتور علاء جانب.

وأضاف عميد الكلية أن فقرات المهرجان سوف تشتمل على جولات في موضوعات شعرية مختلفة، بحضور الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من مختلف الكليات.
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