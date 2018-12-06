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محافظات

انطلاق قافلة طبية لعلاج اكثر 100 حالة بالشفة الأرنبية بالأقصر .. غدا

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 05:20 م
غدا..انطلاق قافلة
غدا..انطلاق قافلة طبية لعلاج اكثر 100 حالة بالشفة الارنبية
شمس يونس
تشهد محافظة الأقصر غدًا الجمعة انطلاق أعمال قافلة طبية تنظمها مؤسسة عملية الابتسامة- مصر بالتعاون مع مستشفي الأقصر الدولي وذلك لمناظرة وعلاج أكثر من 100  حالة من الاطفال المصابين بالشفة الارنبية وشق سقف الحلق مجانا تحت رعاية المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، والدكتور طارق السيد مدير مستشفي الأقصر الدولي والدكتور السيد احمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر.

وصرح الدكتور طارق السيد مدير مستشفي الأقصر الدولي أن القافلة تمتد لمدة اسبوع ومقرها بمستشفي الأقصر الدولي وتهدف إلى الكشف المجانى على حالات الأطفال المصابين بالشفة الأرنبية، وشق سقف الحلق وتقديم سبل العلاج اللازم لهم ، مع إعداد الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحى ليتم إجراء العمليات مجانا.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يشارك في القافلة فريق من الأطباء الأجانب والمصريين  مكون من 30 طبيبا من الاجانب و50 آخرين يتنوعون  ما بين اطباء جراحة اطفال وجراحة تجميل أسنان وفم وتخدير وتمريض وتسجيل طبي  وترجمة ومتطوعين للتعامل مع الأطفال .

وأكد السيد انه سيتم فحص المصابين غدًا الجمعة وبعد غد السبت وعقب ذلك سيتم البدء في  واجراء العمليات الجراحية  من يوم الأحد وحتي الخميس.

ولفت السيد إلى أن هذه ليست الزيارة الأولي لمؤسسة عملية الابتسامة حيث سبق وان تم التعاون بين مستشفي الاقصر الدولي والمؤسسة منذ حوالي شهر ونصف وذلك من خلال فحص عدد من حالات الاطفال المصابين بالشفة الارنبية وشق سقف الحلق وتجهيزها لاجراء عمليات جراحية .

يذكر إن مؤسسة عملية الابتسامة مصر، هي مؤسسة غير حكومية ولا تهدف للربح تأسست عام 2004، وهى فرع من مؤسسة عملية الابتسامة الدولية ونجحت بعلاج أكثر من 250 ألف طفل في أكثر من 60 دولة.
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