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فن

نادين لبكي تعلن عن ترشيح فيلم كفر ناحوم لجولدن جلوب ٧٦

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 05:21 م
صدى البلد
أحمد البهى
نشرت المخرجة اللبنانية نادين لبكي فيديو لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام اثناء تلقيها خبر تشريح فيلمها كفر ناحوم لجوائز حفل جولدن جلوب ال٧٦.

وظهرت لبكي وهي تبكي وتصرخ فرحا :" هذا من اجل افضل فريق عمل ".

يشار الى ان فيلم كفر ناحوم شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي و حاز على جائزة لجنة التحكيم .
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