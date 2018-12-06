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رياضة

وادي دجلة يسعى لضم نجم الأهلي خلال الميركاتو الشتوي

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 05:28 م
الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة الدم بالنادي الأهلي
محمد رشاد
دخل مسئولو نادي وادي دجلة برئاسة ماجد سامي، فى مفاوضات جادة مع النادي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بصفقات قوية خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

ويأمل مسئولو النادي الدجلاوي في تدعيم الفريق بصفقات متميزة في بعض المراكز التي يعاني منها من عجز في اللاعبين، ولتساعد النادي على الظهور بمستوى جيد في الدور الثاني لبطولة الدوري.

وأكد مصدر داخل الفريق الدجلاوي سعى إدارة النادي للتعاقد مع ميدو جابر، جناح النادي الاهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بعدما تم عرض اللاعب على الجهاز الفني بقيادة اليوناني تاكيس جونيس، الذي أبدى موافقته على التعاقد معه.
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