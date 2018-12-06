أحمد صبري عن أسبوع القاهرة للصورة: فكرة رائدة تفتح آفاقا جديدة للإبداع

نشر الكاتب الصحفى أحمد صبرى، رئيس تحرير موقع "صدى البلد" الإخبارى ، مقالًا بعنوان "نهضة حقيقية لمدينة القاهرة"، وذلك بالعدد الأخير لمجلة "البيت"، الصادرة عن مؤسسة الأهرام.



وأشاد صبرى، خلال مقاله، بأسبوع القاهرة للصورة الذى أطلقته المجلة قائلا: "إن تخصيص أسبوع لإطلاق العنان للفنانين الموهوبين فى مجالات الفن والتصميم والعمارة، فكرة رائدة ستفتح آفاقًا جديدة لإبداعات الفنانين والمصممين للتنافس فيما بينهم بصورة حضارية، مؤكدًا أن تلك المنافسات ستنعكس نتائجها على شوارع ومباني القاهرة".



ورأى الكاتب الصحفي، أن مدينة القاهرة منارة للفن والتراث والعمارة وتستحق هذا الاهتمام من كافة المبدعين، باختلاف مجالاتهم واهتماماتهم، من أجل تطويرها وتجميلها بالشكل الذى يتناسب مع عراقتها وتاريخها الممتد عبر العصور.



وعن الأنشطة والفعاليات التي يمكن أن تحدث بـأسبوع القاهرة للفن والتصميم والعمارة، قال صبري، "لابد أن يشهد هذا الحدث فعاليات مميزة ستحدث نهضة حقيقية وانتعاشًا لمدينة القاهرة ، على أن يكون ضمن أنشطة الأسبوع العديد من المسابقات للوصول إلى أجمل تصميم دعائى لإثراء حركة السياحة الثقافية ولجذب المزيد من الأشخاص لمدينة القاهرة من شتى دول العالم".



وأضاف: "يمكن أيضًا ان يوجه هذا الحدث المزيد من الاهتمام بالمناطق العشوائية غير المخططة جيدًا داخل القاهرة، وذلك من خلال تحديد تلك المناطق وإسنادها لمجموعة من الفنانين والمصممين والمعماريين المتخصصين من أجل تجميلها، ومن ثم منح بعض الجوائز لأفضل المطورين".



واختتم صبري: "توجد مناطق وشوارع تنبض بالحياة ، وتصلح لأن تقام بها أحداث هذا الأسبوع ، كشارع المعز وبهو قلعة صلاح الدين".

