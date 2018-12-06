هداف الدوري يغيب عن مباراة الزمالك القادمة .. اعرف السبب

تأكد غياب محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن المباراة المحلية القادمة للفارس الأبيض بعدما حصل على الإنذار الثالث في مباراة الفريق التي تجمعه حاليًا مع المصري.



وحصل علاء على الإنذار الثالث له بعد اعتراضه على سعيد حمزة الحكم الخامس لمباراة الزمالك والمصري، مما أدى إلى خروج البطاقة الصفراء في وجه لاعب الزمالك.



ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة، فيما يأتي المصري البورسعيدي بالمرتبة الحادية عشر برصيد 16 نقطة.

