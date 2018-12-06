ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

هداف الدوري يغيب عن مباراة الزمالك القادمة .. اعرف السبب

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 08:37 م
مباراة الزمالك والمصرى
مباراة الزمالك والمصرى
أحمد هاني
تأكد غياب محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن المباراة المحلية القادمة للفارس الأبيض بعدما حصل على الإنذار الثالث في مباراة الفريق التي تجمعه حاليًا مع المصري.

وحصل علاء على الإنذار الثالث له بعد اعتراضه على سعيد حمزة الحكم الخامس لمباراة الزمالك والمصري، مما أدى إلى خروج البطاقة الصفراء في وجه لاعب الزمالك.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة، فيما يأتي المصري البورسعيدي بالمرتبة الحادية عشر برصيد 16 نقطة.
loading...

ترشيحاتنا

فضيحة مدوية.. وزير إسرائيلي متطرف يشتري الجمبري داخل محل تجاري

عصام الحضري يوجه رسالة صادمة للإسماعيلي بعد إحالته للتحقيق.. فيديو

حمادة صدقي: الحكم الرابع تقاعس عن حماية لاعبى الجونة من اعتداءات أزارو

الزمالك يتراجع عن التعاقد مع نجم الإسماعيلي

أصحاب السترات البيضاء يستعدون للاحتجاج في تونس

وكيل لاعبين يعرض هداف الكونفدرالية على الزمالك

الحكومة تشيد بالعمال فى التعامل مع مياه الأمطار.. فيديو

مصطفى بكري عن وقف إجازات المصريين بالخارج : احنا غاويين نكد

خناقة شوارع وسباب بالفرنسية فى لقاء الزمالك والمصري..صور

خاص.. الشباب السعودي يكشف حقيقة التفاوض لضم تريزيجيه

مباراة الزمالك والمصري .. صاروخ كهربا وماراثون النقاز وعيسى وارتباك جمعة الأبرز بالشوط الأول .. فيديو وصور

كهربا يستعد لمواجهة الزمالك مع المصرى بـ التوك توك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 7 أشهر.. نجاح عملية فصل توأم ملتصق بـ 7 عمليات جراحية

لسة في أمل.. فتاة تفقد عينها بسبب السرطان وتلجأ لحيلة ذكية لاستكمال حياتها.. صور

حماة الأمير ويليام تكشف لأول مرة سر رفضها زواج ابنتها من ولي العهد البريطاني

القاهرة للصرف: 12 سيارة تسحب تجمعا كبيرا لمياه الأمطار أمام المنصة .. صور

7 نصائح لاستغلال كل ركن في الحمام ضيق المساحة

فيديو

بسنت عماد تكشف كواليس اختيارها لتقديم الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم.. فيديو
بسنت عماد: السيسي جعل كافة الأعوام شبابية ..فيديو
الزمالك يتفوق على المصري بثنائية في الشوط الأول .. فيديو وصور
أحمد زعيم: أعترف بتقصيري تجاه الإعلام وكنت أهتم فقط بما أقدمه.. فيديو
رئيس تحرير جريدة الصباح تفتح ملف العلاقات المصرية الإفريقية في ضيافة صدى البلد: حذرت من المعلومات المغلوطة عن دول إفريقيا بالإعلام المصري..وطالبت بقاعدة بيانات لفرص الاستثمار بها ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلي ؟

هل توافق على عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلي ؟