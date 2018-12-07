مفتي الجمهورية: حديث خير أجناد الأرض ثابت وصحيح .. فيديو

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن رسالة الإسلام متسقة تمامًا مع معطيات حلف الفضول، لافتًا إلى أننا أمام فرصة كبيرة لتصحيح المسار بلغة العصر، فنحن لدينا إشكالية في المفاهيم لدى الشباب.



وأضاف "علام"، خلال حواره مع "dmc" أننا أمام فرصة كبيرة لتصحيح المسار بلغة العصر، فنحن لدينا إشكالية في المفاهيم لدى الشباب موضحا أنه لا بد من تجديد الخطاب الديني، وأن يُخاطب الشباب بلغة العصر، وهناك استراتيجة لدى وزارة الأوقاف لتصحيح المسار في الداخل والخارج، وتم إنشاء وحدة بدار الإفتاء معنية بهذا الأمر؛ لأن التحديات كانت كبيرة، ورسخ في ذهن الشباب الكثير من المفاهيم المغلوطة.



وأكد أن البعض أراد أن ينزع عنا صفة شهادة الرسول للجيش المصري، وشككوا في صحة حديث الرسول حول أن الجيش المصري خير أجناد الأرض.



لفت المفتي إلى أنه تم بحث هذه المسألة وتأكد أن هذا الحديث ثابت وصحيح، والتاريخ يثبت خيرية الجيش والشرطة المصرية، وما يثار حوله تم الرد عليه، والبحث موجود عبر موقع الإفتاء على الإنترنت، وموجود ورقي بدار الإفتاء لمن يريد أخذ نسخة منه.