ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

مفتي الجمهورية: حديث خير أجناد الأرض ثابت وصحيح .. فيديو

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 12:23 ص
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن رسالة الإسلام متسقة تمامًا مع معطيات حلف الفضول، لافتًا إلى أننا أمام فرصة كبيرة لتصحيح المسار بلغة العصر، فنحن لدينا إشكالية في المفاهيم لدى الشباب.

وأضاف "علام"، خلال حواره مع "dmc" أننا أمام فرصة كبيرة لتصحيح المسار بلغة العصر، فنحن لدينا إشكالية في المفاهيم لدى الشباب موضحا أنه لا بد من تجديد الخطاب الديني، وأن يُخاطب الشباب بلغة العصر، وهناك استراتيجة لدى وزارة الأوقاف لتصحيح المسار في الداخل والخارج، وتم إنشاء وحدة بدار الإفتاء معنية بهذا الأمر؛ لأن التحديات كانت كبيرة، ورسخ في ذهن الشباب الكثير من المفاهيم المغلوطة.

وأكد أن البعض أراد أن ينزع عنا صفة شهادة الرسول للجيش المصري، وشككوا في صحة حديث الرسول حول أن الجيش المصري خير أجناد الأرض.

لفت المفتي إلى أنه تم بحث هذه المسألة وتأكد أن هذا الحديث ثابت وصحيح، والتاريخ يثبت خيرية الجيش والشرطة المصرية، وما يثار حوله تم الرد عليه، والبحث موجود عبر موقع الإفتاء على الإنترنت، وموجود ورقي بدار الإفتاء لمن يريد أخذ نسخة منه.
loading...

ترشيحاتنا

قصة عبد الغني النجدي.. صاحب أشهر شنب في السينما كان يبيع النكتة بـ جنيه لـ إسماعيل ياسين وشكوكو

مباراة الزمالك والمصري .. صاروخ كهربا وماراثون النقاز وعيسى وارتباك جمعة الأبرز بالشوط الأول .. فيديو وصور

تامر أمين يهاجم رانيا يوسف: فستانك من غير بطانة وهز السوشيال ميديا

محي عبيد يزف بشرى للصيادلة عن عودة التكليف

أول قرار من مدرب الزمالك بعد الفوز على المصرى استعدادا لـ القطن التشادي

شاهد.. رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمجند بأحد أكمنة شرم الشيخ

شاهد.. الرئيس السيسي فى جولة تفقدية على الدراجة الهوائية بشرم الشيخ

مسئول استاد برج العرب يكشف حقيقة إلغاء مباراة الزمالك والمصري

قرار عاجل من الخطيب خاص بـ لاعبي الأهلي الراحلين فى الانتقالات الشتوية

إقالة مصطفي يونس من تدريب المصري البورسعيدي

شاهد.. الأمطار تحول شوارع الإسكندرية لبرك مياه

رسميا.. الأهلي يحسم الصفقة الثالثة ويضم محمود وحيد من المقاصة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللون البينك يسيطر على أزياء نجمات بريطانيا في حفل BIFA

الرئيس يتفقد بعض الأكمنة الأمنية بشرم الشيخ مستقلًا الدراجة .. فيديو وصور

بعد 7 أشهر.. نجاح عملية فصل توأم ملتصق بـ 7 عمليات جراحية

لسة في أمل.. فتاة تفقد عينها بسبب السرطان وتلجأ لحيلة ذكية لاستكمال حياتها.. صور

حماة الأمير ويليام تكشف لأول مرة سر رفضها زواج ابنتها من ولي العهد البريطاني

فيديو

مصطفى يونس يسخر من عمرو الدسوقي على الهواء: انت متعرفش الكرة مبططة ولا مدورة ..فيديو
مصطفى يونس يفجر مفاجأة حول تعاقده مع المصري.. فيديو
مصطفى يونس يفجر مفاجآت نارية حول حقيقة رحيله من المصري.. فيديو
فنانة كويتية تطلق الزغاريد بالتلفزيون المصرى
فيديوجراف| اعتقال ابنة مؤسس هواوي يهدد الهدنة الأمريكية الصينية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلي ؟

هل توافق على عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلي ؟