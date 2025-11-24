أحمد موسى يشيد بجهود الداخلية ويطرح تساؤلات حول جدوى النظام الانتخابي الحالي

ثمن الإعلامي أحمد موسى الدور الذي تقوم به أجهزة وزارة الداخلية في متابعة البلاغات المتعلقة بالمخالفات الانتخابية، مؤكدًا أن رجال الشرطة كثفوا جهودهم خلال الأيام الماضية لضمان التزام العملية الانتخابية بالقواعد المنظمة لها.

وخلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، تناول موسى عدداً من التساؤلات حول نظام الانتخاب القائم على الجمع بين القوائم والفردي، متسائلًا عن مدى قدرته على تحقيق تمثيل حقيقي للمواطنين داخل البرلمان.

وأشار إلى أن طبيعة نظام القوائم قد تنتج نوابًا لا يمتلكون ارتباطًا حقيقيًا بدوائرهم، ما قد يؤدي إلى ضعف تواصلهم مع المواطنين. وأضاف أن بعض الدوائر قد تشهد فوز مرشحين لا يعكسون احتياجات الشارع، نتيجة لطبيعة التشريع الانتخابي الساري.

وأكد موسى أن المشهد الانتخابي الحالي لا يخلو من تحديات، من بينها تأثير المال السياسي والعصبيات العائلية والقبلية، التي قد تساهم في ترجيح كفة بعض المرشحين بعيدًا عن الكفاءة الفعلية.