رئيس القابضة لمياه الشرب: ميكنة التحصيل والصرف الصناعي لتحسين مستوى الخدمة

معرض IWWI Cairo 2025
معرض IWWI Cairo 2025
آية الجارحي

ضمن جولته داخل أجنحة الشركات المشاركة في مؤتمر ومعرض IWWI Cairo 2025، تفقد المهندس أحمد جابر شحاتة، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، جناح شركة مياه الشرب بالجيزة، حيث التقى بالمهندس أحمد سمير، المدير التنفيذي لشركة مصر للنظم، المتخصصة في حلول التحول الرقمي والميكنة الحكومية.

وخلال الزيارة، استعرض المهندس أحمد سمير منظومة ميكنة التحصيل الحكومي بالكامل، والتي تشمل الفوترة الإلكترونية، وإدارة دورات التحصيل، وربط مراكز الإيرادات بمنظومة مركزية موحدة، بما يعزز دقة البيانات وسرعة التحصيل ورفع كفاءة إدارة الموارد المالية.

كما قدّم عرضًا حول المنظومة الرقمية للصرف الصناعي داخل المصانع، والتي تتيح مراقبة الأحمال الصناعية وتحديد كميات التصريف وجودة المياه الخارجة، وربطها بنظام آلي يوفر بيانات دقيقة تساعد في اتخاذ القرارات الفنية والتنظيمية، والالتزام بمعايير حماية البيئة.

وخلال اللقاء، أكد المهندس أحمد جابر أهمية هذه المنظومات في دعم توجه الشركة القابضة نحو التحول الرقمي الشامل ورفع كفاءة التشغيل في شركات المياه التابعة، مشيرًا إلى أن ميكنة التحصيل والصرف الصناعي تعد خطوة أساسية لضمان دقة البيانات وتحسين مستوى الخدمة وتطبيق آليات الحوكمة بشكل كامل.

ووجّه المهندس أحمد جابر بضرورة إصدار تقارير يومية بالتنسيق بين شركة مياه الجيزة وشركة مصر للنظم، بما يضمن متابعة دقيقة لمنظومة التحصيل وتطبيق الميكنة بكفاءة، إلى جانب تسريع دعم الشركات التابعة للتحول إلى أنظمة رقمية متكاملة.

وأشار جابر إلى أن التجارب التي تُعرض داخل جناح الجيزة تمثل نموذجًا يحتذى به في تطوير المنظومة المالية والفنية، لما لها من تأثير مباشر على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة منظومة التشغيل.

… كما التقى رئيس القابضة شركة “صبلاي” لصيانة وإصلاح معدات النقل

وفي إطار الجولة نفسها داخل جناح شركة مياه الشرب بالجيزة، التقى المهندس أحمد جابر شحاتة، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، بالمهندس مصطفى محمود، المدير التنفيذي لشركة Supply والمتخصصة في صيانة وإصلاح معدات النقل والمركبات الميدانية الخاصة بقطاع المياه والصرف الصحي.

وخلال اللقاء، استعرض المهندس مصطفى محمود أبرز أنشطة الشركة، والتي تشمل إعادة تأهيل السيارات والبدالات ومعدات الطوارئ باستخدام أحدث تقنيات الصيانة والتجديد، موضحًا أن الشركة تُعد من أوائل الشركات في مصر التي تقدم خدمة إعادة إحياء المعدات الثقيلة والمركبات التشغيلية لتعود للعمل بكفاءة تضاهي المعدات الجديدة.

كما أكد أن الشركة تمتلك سابقة أعمال قوية مع عدد من شركات المياه، وعلى رأسها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، والتي شهدت تنفيذ أعمال صيانة متقدمة حققت وفورات تشغيلية ورفعت العمر الافتراضي للمعدات بنسبة كبيرة.

وأشاد المهندس أحمد جابر بما تقدمه الشركة من حلول مبتكرة في مجال صيانة وإصلاح مركبات التشغيل والطوارئ، مؤكدًا أن رفع كفاءة أسطول المعدات يعد جزءًا أساسيًا من خطة الشركة القابضة لتحسين الخدمات والدعم الفني لشركات المياه التابعة. كما أكد أهمية دراسة توسيع التعاون مع “سبلاي” لدعم الشركات التي تواجه تحديات في صيانة أسطول التشغيل والمركبات الميدانية.

ومن جانبه أكد المهندس محمد حفناوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، على أن الجمع بين الميكنة الرقمية الحديثة بالتعاون مع شركة “مصر للنظم”، ورفع كفاءة المعدات والأسطول الفني بالتعاون مع شركة “سبلاي”، يعكس توجهًا واضحا نحو تطوير منظومة العمل بالكامل، وتحسين الاستعدادات الميدانية، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وفي السياق ذاته، التقى المهندس محمد حفناوي، ممثلي شركة Hydro Comp، المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في تحسين أداء ورفع كفاءة المنظومة الفنية للمياه والصرف الصحي، وخلال اللقاء، استعرضت شركة Hydro Comp أبرز تطبيقاتها في مجالات الأنظمة الرقمية الهادفة إلى تعزيز كفاءة التشغيل بالمحطات، إلى جانب بحث إمكانية تطبيق تلك التقنيات بشركة مياه الجيزة

وتابع المهندس محمد حفناوي، حرص شركة مياه الجيزة على استخدام أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات في إدارة وتشغيل شبكات المياه والصرف الصحي بهدف تحسين كفاءة الأداء، تقليل الفاقد، وضمان استمرارية تقديم الخدمات، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار توجه الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي نحو الميكنة، الذكاء الاصطناعي، وتوظيف أحدث التقنيات لدعم التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية لمرفقي المياه والصرف الصحي

