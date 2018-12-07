شاهد.. رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمجند بأحد أكمنة شرم الشيخ

قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بجولة تفقدية، بمدينة شرم الشيخ مستقلًا الدراجة، حيث زار عددا من الأكمنة الأمنية، وصافح المجندين من القوات المسلحة والشرطة المدنية.



ورد الرئيس على أحد المجندين عندما قال «انا مش مصدق ياريس أني واقف قدام حضرتك الآن...دي كانت أمنيتي يافندم..ربنا يخليك لينا ياريس»، ليرد الرئيس قائلًا« ليه يابني أنا واحد منكم يابني .. أنا تحت أمرك .وربنا يخليكم انتم كمان .. أنتم شباب مصر أمل المستقبل ..الدنيا أمامكم كلها بكل الخير ..بس خلي بالكم من نفسكم ».



واختتم الرئيس حديثه مع أحد المجندين قائلًا: أنتم عايزين حاجة .. رأي عايز تقوله .. ربنا يحميكم خلي بالكم أنتم قدها إن شاء الله .. سلملي علي أسرتك».



وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام مساء اليوم بجولة تفقدية بالدراجة الهوائية لمدينة شرم الشيخ وتوقف عند بوابات مدخل المدينة، وعند كمين محمية منطقة رأس محمد وصافح بعض المجندين من القوات المسلحة والشرطة المدنية وليطمئن على أحوالهم".