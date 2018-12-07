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رياضة

ميدو يهاجم اتحاد الكرة بسبب تصريحات سيد عبد الحفيظ

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 10:52 ص
صدى البلد
مريم صليب
نشر أحمد حسام ميدو المدير الفنى السابق للزمالك عبر حسابه على موقع تويتر معلقا على أداء فريق الزمالك.

كتب ميدو: "لو استطاع الزمالك الحفاظ على مستوى مصطفى فتحي وأوباما وكهربا والتعاقد مع مهاجم جيد عنده خبرات الدوري المصري وإعطاء حفني فرصة اكبر مع التعاقد مع مدافع ايسر قوي فلن يستطيع احد ايقافه".

وأضاف: "فوز مهم جدا في توقيت حاول البعض استخدام بعض الأساليب القذرة التي اعتادوا عليها لإيقاف مسيرة الفريق".

كما وجه ميدو ، انتقادات حادة لمسؤولي اتحاد الكرة، لعدم اتخاذ أي قرار تجاه سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، قائلا "بصراحة توقعت أن يتخذ اتحاد الكرة موقفا صارما باجتماعه الأخير ضد سيد عبد الحفيظ ولكن للأسف خاب ظني بأن لا يناقش حتى الاتحاد في اجتماعه تصريحات مدير الكرة بالأهلي التي بها تلميحات صريحة بمجاملة اتحاد الكرة لنادي الزمالك لمساعدته على الفوز ببطولة الدوري".

وأشار إلى أن تجاهل اتحاد الكرة مثل هذه التصريحات الخطيرة هي دعوة لكل مسؤولي الأندية باستخدام أسلوب البلطجة والإرهاب على مسؤولينا وحكامنا، تصريحات تعود بنا الى الماضي وكيف ساعد هذا الأسلوب بعض الأندية بالفوز على الأقل بـ ٥٠٪ من بطولاتها.
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