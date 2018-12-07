الصحف الكويتية: عفو أميري لـ700 سجين كويتى.. 15 اتفاقية لمصر بـإيديكس 2018.. انطلاق مشاورات اليمن بالسويد.. وحقيقة منع المغربيات والتونسيات واللبنانيات من دخول البلاد

كونا: عفو أميري يشمل 700 سجين كويتى

الجريدة: انطلاق مشاورات اليمن في السويد القبس: الأمم المتحدة ترفض قرار أمريكا ضد حماس الأنباء: مصر توقع 15 اتفاقية مع 7 دول بـ إيديكس 2018 الرآي: حقيقة منع المغربيات والتونسيات واللبنانيات من دخول الكويت





تناولت الصحف الكويتية صباح اليوم الجمعة المزيد من الموضوعات المهمة على الصعيد الدولى والمحلى والإقليمي، وتصدر ذلك عفو أميري يشمل 700 سجين كويتى وانطلاق مشاورات اليمن في السويد ورفض الأمم المتحدة لقرار أمريكا ضد حماس وتوقع مصر لـ 15 اتفاقية مع 7 دول بـ إيديكس 2018 والكشف عن حقيقة منع المغربيات والتونسيات واللبنانيات من دخول الكويت.









قالت صحيفة "الرأي" الكويتية بأن هيئة القوى العاملة منعت المغربيات والتونسيات دون "الـ40 عاما من العمل في الكويت إلا بوجود محرم".





كما طبقت الهيئة القرار على اللبنانيات، واشترطت عليهن حصولهن على تصريح أمني، بحسب ما ذكرته الصحيفة موضحة بأن القرار جاء بالتنسيق مع الدول الثلاث.





وأفادت "القبس" أن الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة، صوتت ضدّ مشروع قرار أمريكي يدين حركة حماس لإطلاقها صواريخ على إسرائيل.





وفشل مشروع القرار الذي تقدّمت به السفيرة الأمريكية نيكي هايلي، في الحصول على أغلبية الثلثين اللازمة لإقراره، وذلك بعد أن نجحت الكويت بأكثرية ثلاثة أصوات فقط في تمرير قرار إجرائي ينصّ على وجوب حصول مشروع القرار الأمريكي على أكثرية الثلثين لاعتماده، وهي أغلبية تعذّر على واشنطن تأمينها.





وقالت "كونا" إن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء فراج الزعبي أعلن أن المشمولين بالمكرمة الأميرية هذا العام يتراوح عددهم بين 600 و700 سجين من المواطنين والوافدين.





وكشف الزعبي أن أعداد المفرج عنهم هذا العام أقل من المعتاد، حيث شمل العفو الأميرى العام الماضي حوالي 2800 سجين ما بين إفراج فوري وخفض عقوبة، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تولي متعاطي المواد المخدرة اهتماما خاصا بحكم أنهم مرضى ويجب أن يعالجوا ولا يعاقبوا.





وأكدت "الأنباء" أن مصر وقعت ، 15 مذكرة تفاهم واتفاقية تسليح مع 7 دول، على هامش معرض «إيديكس 2018» للصناعات الدفاعية في القاهرة.





وأشار الجيش، إلى توقيع 5 مذكرات تفاهم واتفاقات تسليح مع فرنسا، أبرزها مع شركة «نافال غروب»، لتنفيذ أعمال بناء وصيانة وتأمين لكل الوحدات الفرنسية العاملة في البحرية المصرية.





وفي شأن نتائج «ايديكس 2018» الذي انتهت فعالياته الأربعاء، قالت مصادر مصرية لـ«الراي»، إن القاهرة وقعت عددًا من العقود ومذكرات التفاهم مع الشركات المشاركة، من بينها «نافال غروب» وشركة «سلنغر» الفرنسية للتصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا والتسويق والبيع لمنتجات الشركة من القوارب المطاطية القتالية السريعة والحصول على رخصة حق التصنيع والبيع والتسويق في الشرق الأوسط وأفريقيا.





وأضافت أن قائد القوات الجوية الفريق محمد عباس، وقع مع شركة «داسو» الفرنسية، اتفاقية التأمين الفني والصيانة الخاصة بالطائرات متعددة المهام من طراز «رافال»، كما وقع اتفاقية لتدبير طائرات موجهة من دون طيار مع المدير التنفيذي لشركة «كاتيك» الصينية.





وأفادت "الجريدة" أنه أمس انطلقت السويد الجلسة الافتتاحية لمشاورات السلام بين أطراف النزاع اليمني بحضور وفدي الحكومة المعترف بها دوليًا والمتمردين الحوثيين، في حين أشاد المبعوث الأمم الخاص مارتن غريفيث بجهود الكويت.





بعد توقفها نحو عامين، انطلقت في السويد أمس أولى جلسات مشاورات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة بين أطراف النزاع اليمني بحضور وفدي حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي وجماعة «أنصار الله» الحوثية.





وشهدت الجلسة التي ترأسها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، ووزيرة خارجية السويد مارجو والستروم، تعثرا في بدايتها بعد أن اعترضت الحكومة على زيادة الحوثيين لعدد أعضاء وفدهم.



