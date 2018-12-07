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مصطفى بكري: قطر تلعب دورا تخريبيا للقضايا العربية

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 06:49 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن هناك العديد من التصريحات العربية من الأمارات تؤكد أن قطر مازالت متشددة ومتعنتة في قراراتها وإصرارها علي التدخل في شئون الدول العربية رغم مشاركتها في القمة الخليجية.

وأوضح بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي فضائية صدي البلد، أن قطر تلعب دورا تخريبيا للكثير من القضايا العربية الشائكة حيث تسعى لأثارة البلبلة والتحريض ونشر الشائعات حول دول التحالف العربي.

وأضاف الإعلامي، أن قطر وإعلامها وضعا مصر، السعودية، البحرين والإمارات على الأجندة القطرية في محاولة فاشلة للإيقاع بهم وتلفيق التهم ونشر الشائعات لتلوث صوت العرب أمام العالم الخارجي.
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