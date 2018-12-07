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مصطفى بكري يكشف دور قطر في المؤامرة على اليمن

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 08:09 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن قطر ما زالت على مواقفها العدائية السابقة، ومستمرة في التدخل في شئون الدول العربية الداخلية، وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح بكري خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن قطر تلعب دورا تخريبيا في اليمن العربي، حيث تسعى إلى التحريض وإثارة البلبلة وتقديم معلومات مغلوطة للدول الخارجية ضد دول التحالف.

وتابع الإعلامي، أن قناة الجزيرة القطرية تتجاهل الحديث عن الحوثيين وما يمارسونه، ودور إيران وتدخلها السافر في اليمن.
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