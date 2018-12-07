تعليق كوميدي من توفيق عكاشة عن تبعية إعلام الإخوان لـ الجزيرة.. فيديو

علق الإعلامي توفيق عكاشة، على تبعية إعلام الإخوان إلى قناة الجزيرة القطرية التي تبث سمومها في المنطقة العربية، والهادفة لإسقاط الدول العربية.



وأضاف " عكاشة " في برنامجه " مصر اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، أن إعلام الإخوان يبذل قصارى جهده في رفع الرايات الدينية، وتخريب وتدمير وتمزيق راية القومية العربية.



وتابع:" إعلام الإخوان إمتداد لقناة الجزيرة «الخنزيرة»، وما هو إلا صدى صوت لقناة الجزيرة بيقول «توووت توت»".