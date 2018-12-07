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تعليق كوميدي من توفيق عكاشة عن تبعية إعلام الإخوان لـ الجزيرة.. فيديو

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 09:59 م
توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
هاني حسين
علق الإعلامي توفيق عكاشة، على تبعية إعلام الإخوان إلى قناة الجزيرة القطرية التي تبث سمومها في المنطقة العربية، والهادفة لإسقاط الدول العربية.

وأضاف " عكاشة " في برنامجه " مصر اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، أن إعلام الإخوان يبذل قصارى جهده في رفع الرايات الدينية، وتخريب وتدمير وتمزيق راية القومية العربية.

وتابع:" إعلام الإخوان إمتداد لقناة الجزيرة «الخنزيرة»، وما هو إلا صدى صوت لقناة الجزيرة بيقول «توووت توت»".
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