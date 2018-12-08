كواليس زيارة السلطانة هيام لفريق فيلم لص بغداد.. صور

زارت النجمة العالمية مريم أوزرلي الشهيرة بـ"السلطانة هيام"، النجم محمد إمام أثناء تصوير مشاهده ضمن أحداث فيلم "لص بغداد".



ونشر محمد إمام مجموعة من الصور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" تجمعه بالفنانة مريم.



وعلق محمد إمام على الصور، قائلا: "سعيد بزيارة صديقتى النجمة الجميلة مريم أوزرلى خلال تصوير فيلم لص بغداد".



يذكر أن فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، محمد عبد الرحمن، ياسمين رئيس، صلاح عبد الله، أحمد رزق، وآخرين، تأليف تامر إبراهيم، إخراج أحمد خالد موسى، إنتاج شركة سينرجى فيلمز.