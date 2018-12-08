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برلمان

اجتماع لجان شمال الجيزة لمناقشة مقترحات حزب الوفد مع الناس.. اليوم

السبت 08/ديسمبر/2018 - 10:47 ص
اجتماع حزب الوفد
اجتماع حزب الوفد
معتز الخصوصى
تعقد لجان شمال الجيزة الفرعية بحزب الوفد اجتماعا اليوم السبت بالمقر الرئيسي للحزب.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الطلبات والمقترحات المقدمة من اللجان الفرعية بشمال الجيزة، الخاصة بتنفيذ مبادرة المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، "مبادرة الوفد مع الناس".

ومن المقرر أن تعقد لجان الوفد الفرعية في جنوب الجيزة اجتماعها غدا الأحد.

وفي هذا الصدد أكدت اللجنة المشرفة على تنفيذ مبادرة "الوفد مع الناس" أن الفترة القادمة سوف تشهد عقد اجتماعات باللجنة العامة والفرعية لحزب الوفد في محافظة القاهرة، لمناقشة كافة المقترحات لتنفيذ المبادرة بأحياء العاصمة.
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