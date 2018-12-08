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اشتباكات بالأيدي بين الشرطة الفرنسية ومتظاهري السترات الصفراء

السبت 08/ديسمبر/2018 - 01:56 م
صدى البلد
فاطمة رضا
اشتبك متظاهرو السترات الصفراء في باريس مع الشرطة الفرنسية، خلال الاحتجاجات على قرارات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاقتصادية.

وأبعدت الشرطة الفرنسية محتجي السترات الصفراء عن مستديرة قوس النصر، وذلك وفقًا لأبناء عاجلة أفادت بها فضائية العربية، اليوم، السبت.

أعلنت الشرطة الفرنسية اعتقال 360 شخصًا في باريس صباح اليوم، السبت، قبل ساعات من بدء تظاهرات دعت إليها حركة "السترات الصفراء" المناهضة للحكومة وسط مخاوف من وقوع أعمال عنف.

وتم إغلاق المعالم الرئيسية في باريس والمتاجر الكبرى، بينما انتشر آلاف من عناصر الشرطة في الشوارع بعدما شهدت العاصمة الفرنسية نهاية الأسبوع الماضي أسوأ أعمال شغب منذ عقود.

وقال مصدر مطلع على العملية، إنه تم توقيف 34 شخصًا على الأقل لحيازتهم أقنعة ومطارق ومقاليع وحجارة يمكن استخدامها لمهاجمة الشرطة. 

وضربت فرنسا أعمال عنف وقعت نهاية الأسبوع الماضي وشهدت إحراق مائتي سيارة وتخريب قوس النصر وزجّت بحكومة الرئيس ماكرون في أسوأ أزمة تواجهها حتى الآن.

وأفاد وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير بأنه لا يتوقع أن يشارك سوى "بضعة آلاف" في تظاهرات باريس التي انضم إليها 8000 شخص في عطلة نهاية الأسبوع الماضي لكنه تحدث عن وجود "أفراد يتسمون بالعنف الشديد" بينهم.
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