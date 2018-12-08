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شاهد.. مدرعات للشرطة الفرنسية في شوارع باريس والمحتجون يلقون الحجارة

السبت 08/ديسمبر/2018 - 03:25 م
صدى البلد
فاطمة رضا

اطلقت الشرطة الفرنسية المدرعات المصفحة لمواجهة وتفريق احتاجات "السترات الصفراء"، حيث واجهها المحتجون بالحجارة، لكن نجحت الشرطة الفرنسية في السيطرة على الوضع، وذلك وفقًا للقطات حيه عرضتها فضائية "العربية".

وقد اشتبك المتظاهرون مع عناصر الشرطة الفرنسية، خلال الاحتجاجات، وزادت حدة الاشتباكات للتراشق المتبادل بين الحجارة وقنابل الغاز، وأبعدت الشرطة الفرنسية محتجي السترات الصفراء عن منطقة قوس النصر، وتم إغلاق المعالم الرئيسية في باريس والمتاجر الكبرى، بينما انتشر آلاف من عناصر الشرطة في الشوارع بعدما شهدت العاصمة الفرنسية نهاية الأسبوع الماضي أسوأ أعمال شغب منذ عقود.

وقد أعلنت الداخلية الفرنسية عن ارتفاع عدد الموقوفين من محتجي السترات الصفراء إلى 700 شخص، حيث شارك 31 ألف متظاهر في أنحاء فرنسا في احتجاجات السترات الصفراء، احتاجًا على سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماركون الاقتصادية.
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