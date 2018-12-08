5 أمراض جلدية لعلاج مشاكل البشرة بالليزر

أكد الدكتور محمد عماد الدين، استشارى جراحات التجميل وتنسيق القوام أن علاج البشرة بالليزر يتم من خلال استخدام أشعة ضوئية مركزة على هيئة نبضات لتحسين التجاعيد والخطوط والتغير في لون البشرة مثل النمش والكلف وتجديد سطح البشرة بالليزر.





وقال الدكتور محمد عماد الدين إن الليزر انتشر لعلاج مشكلات البشرة العديدة وأهمها الوحمة الحمراء وتوسع الشعيرات الدموية والتجاعيد والسنط وإزالة التاتو وآثار الحبوب أو أي مشاكل أخرى .





وأضاف الدكتور محمد عماد الدين أن الطبيب هو من يحدد علاج البشرة بالليزر والنوع المستخدم لذا لابد من استشارته أولا كما تندرج أنواع علاج البشرة بالليزر المختلفة تحت قسمين رئيسيين و هما الليزر المقشر ويشمل ليزر ثاني أكسيد الكربون ,ليزر الإربيّم ويستخدم في صنفرة البشرة إزالة الجلد بدقة طبقة بطبقة وتدمير الخلايا السطحية التالفة من الجلد ليكشف الخلايا السفلية ويحفز نمو خلايا جديدة.



