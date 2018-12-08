مايسة عطوة: فرص عمل المرأة ستزداد إذا اكتفت بطفلين فقط .. صور

قالت النائبة مايسة عطوة إن فرص عمل المرأة ستزداد إذا اكتفت بانجاب طفلين فقط، لان هذا هو الشكل الأنسب للأسرة خلال الفترة الحالية حتى نتمكن من القضاء على الأمية وتحسين الأحوال الصحية.



وأضافت مايسة عطوة خلال مشاركتها في صالون حواء بدار الهلال لمناقشة أزمة الزيادة السكانية، أننا بحاجة إلى عودة نظم واستراتيجيات لتنظيم الأسرة وتحديد النسل.



وأوضحت البرلمانية مايسة عطوة أن التوعية هي العامل الأكبر والرئيسي للحد من الزيادة السكانية، وأن يتفاعل المواطنون مع هذه المشكلة بشكل أكثر إيجابية لأن الدولة لم تقم بكل الأدوار، بل هناك عامل كبير على عاتق الآباء بمدى إدراكهم بخطورة الزيادة السكانية.