الأعلى للإعلام يكشف تفاصيل قرار وقف بث قناة LTC

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بيانا تفصيليا بشأن قراره بوقف بث قناة ltc، جاء فيه أنه نظرا لما قامت به قناة ltc الفضائية من خروقات تسيء للإعلام وتستغل الحريات الممنوحة للإعلاميين فى ارتكاب جرائم إعلامية بشكل سافر يمثل إهانة لمهنة الإعلام والاستهتار بالقوانين والدستور وإهانة للمشاهدين ومخالفتها للمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس فقد صدرت ضد القناة عدة قرارات.



وأضاف المجلس فى بيانه، أن من ضمن القرارات السابقة وقف برنامج "المشاغبة" لمدة اسبوعين بسبب تجاوز مهنى وتحويل مقدمة البرنامج إلى نقابة الإعلاميين للتحقيق، وخطاب من الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للقناة بإلزامها بتقديم اعتذار رسمى عن التقرير الذى يوضح احتفالات صاخبة بمدينة الاسماعيلية بعد هزيمة الأهلى فى نهائى بطولة أفريقيا للأبطال ببرنامج "الغندور والجمهور "وإنذار مقدم البرنامج بعدم تكرار مثل هذه الأخطاء.



وأشار المجلس إلى أن من بين القرارات أيضا إحالة مقدمى ومعدى برامج "صح النوم، كلام فى الكورة "وكذلك مدير القناة للتحقيق نظرا لما ورد منهم من تجاوزات ومخالفات فى هذه البرامج، وإيقاف برنامج "ملعب الشريف" لمدة اسبوع بتاريخ 5 فبراير 2018 لما بدر من تجاوزات فى إحدى الحلقات حيث استضاف رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك الذى هاجم العديد من الشخصيات بعبارات لا تليق وإحالة مقدم البرنامج احمد الشريف إلى نقابة الإعلاميين للتحقيق معه كما تم توجيه انذارا للقناة بتوقيع غرامة قدرها 25 ألف جنيه تضاف إلى أى عقوبة ستقع على القناة فى حال تكرار المخالفة.



ونوه المجلس إلى أنه تم إيقاف نفس البرنامج بتاريخ 27 مارس 2018 لمدة شهر لاستضافته رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك أيضا الذى تحدث بعبارات لا تليق عن ابو المعاطى زكى وكال الاتهامات والتجاوزات الفجة للنادى الأهلى وقياداته ورموزه وأنه تم احالة مقدم البرنامج للتحقيق مع نقابته المختصة والإنذار بسحب ترخيص القناة فى حال تكرار المخالفة وتم توقيع غرامة قدرها خمسون ألف جنيه على القناة.



وتابع: "من بين القرارات توجيه إنذارات للإعلامى محمد موسى والإعلامى محمد الغيطى والمذيعة شيماء جمال ووقفها لمدة شهر (مذيعة الهيروين)، وإيقاف برنامج (صح النوم) لمدة أسبوع بتاريخ 21 فبراير لما بدر من تجاوزات فى حق المرشح الرئاسى المهندس موسى مصطفى موسى وتوقيع غرامة على القناة قدرها 25 ألف جنيه وإحالة مقدم البرنامج محمد الغيطى إلى نقابته المختصة للتحقيق معه كما تم ايقاف نفس البرنامج بتاريخ 14 مايو 2018 لمدة ثلاثة أسابيع لما بدر من مقدم البرنامج محمد الغيطى من تجاوزات واتهامات دون سند قانونى وتعميم الاتهامات والسب والقذف واهانة المشاهدين وتم احالة مقدم البرنامج لنقابته المختصة للتحقيق وتوقيع غرامة على القناة قدرها 25 الف جنيه.



وأوضح المجلس أنه تم ايقاف برنامج "نجم الجماهير" لمدة اسبوع لما بدر من مقدم البرنامج ابو المعاطى زكى من تجاوزات واتهامات دون سند قانونى فى الحلقة المذاعة يوم 15 يوليو 2018 حيث خالفت الحلقة المعايير الإعلامية المهنية والأخلاقية، وتوجيه إنذار للقناة ومقدم ومعدى برنامج (الكرة والجماهير) وأنهم خالفوا القواعد والأصول والمعايير الإعلامية حيث سمحوا لضيف البرنامج خلال مداخلة تليفونية مع الكابتن ابراهيم حسن مدير الكرة بالنادى المصرى بالتعرض لأحد الشخصيات الرياضية التى لم يسمها حيث استخدم اشارات واضحة تدل على صاحب الشخصية بما يمس كرامته وسمعته مستخدما فى ذلك عبارات تخالف قواعد وأخلاقيات مهنة الإعلام.



ونوه المجلس إلى أنه تم منع بث برنامجى "ملعب الزمالك وصح النوم" بتاريخ 27 أغسطس 2018 لمدة اسبوعين مع الانذار بعقوبة أشد إذا تكررت ذات المعالجات الإعلامية المستهجنة، ومنع بث قناة LTC الفضائية لمدة أسبوعين بتاريخ 2 سبتمبر 2018 مع إنذارها بتوقيع عقوبة أشد حال تكرار ذات المعالجات الإعلامية المستهجنة ومنع بث برنامج (صح النوم) لمدة شهر مع تغريم القناة مبلغ قدره خمسون ألف جنيه تسدد قبل بدء إعادة بث البرنامج.



وأردف: " منع بث برنامج (خط أحمر) لمدة أسبوع بتاريخ 8 أكتوبر 2018 وإنذار برامج (عم يتساءلون، كورة بلدنا، دنيا ثانية، صح النوم) بتوقيع عقوبة منع البث حال استمرار ذات المخالفات الإعلامية، منع بث برنامج (كورة بلدنا) لمدة شهرين بتاريخ 11 نوفمبر 2018 ومنع مقدم البرنامج عبد الناصر زيدان من تقديم أى برامج آخر ى تحت أى مسمى فى أى وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة أو إليكترونية لمدة شهرين".