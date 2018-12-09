ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

قصة أقدم مدافعة روسية عن حقوق الإنسان توفيت بعد زيارة بوتين

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 04:28 ص
صدى البلد
محمد علي
ذكرت مجلة التايم الأمريكية أن ليودميلا أليكسييفا، التي توفيت مؤخرا، نالت إهتمام عالمي نظرًا لأنها تعتبر أقدم مدافعة روسية عن حقوق الإنسان منذ خمسينيات القرن الماضي، وأيضًا تعد واحدة من أقدم المدافعات في العالم.

وقال مسؤول حقوقي روسي إن ليودميلا أليكسييفا، التي أجبرتها السلطات السوفياتية القديمة على الخروج إلى المنفى بعد تأسيسها أقدم منظمة حقوقية روسية في عام 1976، وتوفيت أليكسييفا في مستشفى في موسكو عن عمر ناهز الـ91 عامًا.

ويقول ميخائيل فيدوتوف، رئيس مجلس حقوق الإنسان في روسيا، إن أليكسييفا "بقيت إنسانة و ناشطة حقوقية حتى وفاتها المنية".

ووصفت وفاتها كخسارة لحركة حقوق الإنسان برمتها في روسيا.

وساهمت أليكسييفا في إنشاء، مؤسسة مجموعة هلسنكي بموسكو، فصنعت لنفسها اسمًا في الستينيات والسبعينيات من مشاركتها في الاحتجاجات على معاملة السجناء السياسيين أيام الاتحاد السوفييتي المنحل.

وبعدما نفيت عن بلدها الى الولايات المتحدة ظلت أليكسييفا تدافع عن المنشقين إلى أن انهار الاتحاد السوفياتي وعادت إلى روسيا في 1993.

وفي 2009 منحها البرلمان الأوروبي جائزة زاخاروف بالمناصفة مع مجموعة ميمو رياال لحقوق الإنسان.

وفي عيد ميلادها التسعين السنة الماضية، قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة شخصية لها.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تدخل فيها أليكسييفا المستشفى، فقد سبق لأطبائها أن أنقذوها مرات عدة، لكن المرة الاخيرة كانت القاضية عليها.
loading...

ترشيحاتنا

طريقة عمل الجبنة الرومي المقلية على الطريقة الايطالية

مفاهيم خاطئة أكثر شيوعا عن مرض الصفراء لدى الأطفال

الفنانة درة تعلن رأيها في قرار تونس بمساواة المرأة و الرجل في الميراث .. فيديو

الآثار المصرية تفجر مفاجأة بشأن فيلم الأهرامات.. فيديو

رئيس بني عبيد: هزمنا الزمالك بكامل نجومه نتيجةً وأداء.. فيديو

منتدى أفريقيا 2018.. الرئيس السيسي: تشريعات وقوانين جديدة لدعم مشروعات الشباب.. ورسالة خاصة لشباب القارة السمراء

طارق العشري: الخطيب يواجه ضغوطا لأنه يدير أكبر ناد في مصر.. فيديو

الملك فهد وسلمان في مكالمة هاتفية مع الأمير سلطان في الفضاء.. فيديو

مدير الكرة بالاتحاد السكندري يعلن موعد عودة سيسيه وداودا إلى الزمالك

أباطرة المغول شهود علي العصر الذهبي للفنون والعمارة في المتحف الإسلامي.. صور

7 أسرار لحماية الفاكهة والخضراوات من الذبابة بدون مبيدات حشرية

النيابة تعاين موقع جريمة مقتل أمين شرطة وإصابة والده وانتحار عمه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة للسيدات.. 6 استخدامات لـ فردة الشراب المتبقية

شاهد... صور من مشاركة الرئيس السيسي في يوم ريادة الأعمال

مايسة عطوة: فرص عمل المرأة ستزداد إذا اكتفت بطفلين فقط .. صور

مقرر مجلس السكان: الخطاب الديني سبب رئيسي في زيادة التعداد.. صور

شاهد.. ملكة جمال العالم 2018 لحظة إعلان فوزها باللقب

فيديو

منتدى أفريقيا 2018.. الرئيس السيسي: تشريعات وقوانين جديدة لدعم مشروعات الشباب.. ورسالة خاصة لشباب القارة السمراء
رئيس بني عبيد: فوزنا على الزمالك تطبيقًا لمقولة إذا الشعب يوما أراد الحياة
بني عبيد يدعو الزمالك لحضور الاحتفال بمرور 10 سنوات على المباراة الشهيرة
وليد صلاح الدين: وكلاء اللاعبين عرضوا عليا مدربين للأهلي.. فيديو
بلاعة الموت تهدد أهالي باب الشعرية.. ومواطنون:الحي يتجاهلنا.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟