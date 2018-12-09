المرور تنصح باستخدام طرق بديلة لكثافات كوبري أكتوبر.. فيديو

أفاد الرائد محمد الشربيني، مشرف الغرفة المركزية بالادارة العامة للمرور، بأن الحالة المرورية على أغلب قطاعات الطريق الدائري تعتبر جيدة جدًا، وكذلك الأمر بالنسبة لمداخل القاهرة.



وأضاف "الشربيني"، في مداخلة هاتفية، لبرنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن محور 26 يوليو من المحاور التي تشهد أحجام حركة مرتفعة في الذروة الصباحية.



وأوصى مشرف الغرفة المركزية بالادارة العامة للمرور، باستخدام الطرق البديلة حال وجود كثافات مرورية مرتفعة أعلى كوبري اكتوبر للقادمين من ميدان لبنان، سواء محور روض الفرج أو الواحات.

