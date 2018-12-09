ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

المرور تنصح باستخدام طرق بديلة لكثافات كوبري أكتوبر.. فيديو

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 09:05 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
فاطمة رضا
أفاد الرائد محمد الشربيني، مشرف الغرفة المركزية بالادارة العامة للمرور، بأن الحالة المرورية على أغلب قطاعات الطريق الدائري تعتبر جيدة جدًا، وكذلك الأمر بالنسبة لمداخل القاهرة.

وأضاف "الشربيني"، في مداخلة هاتفية، لبرنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن محور 26 يوليو من المحاور التي تشهد أحجام حركة مرتفعة في الذروة الصباحية.

وأوصى مشرف الغرفة المركزية بالادارة العامة للمرور، باستخدام الطرق البديلة حال وجود كثافات مرورية مرتفعة أعلى كوبري اكتوبر للقادمين من ميدان لبنان، سواء محور روض الفرج أو الواحات.
loading...

ترشيحاتنا

اسعار الذهب اليوم الاحد 9- 12 - 2018 .. جرام 21 بـ622 جنيها

مبروك إنتي معانا.. سهام صالح تحكي عن 4 اختبارات في بداية مشوارها الإعلامي.. فيديو

الفنانة درة تعلن رأيها في قرار تونس بمساواة المرأة و الرجل في الميراث .. فيديو

إطلاق المرصد الفلكي الروسي الألماني أوائل أبريل القادم

المرور تنصح باستخدام طرق بديلة لكثافات كوبري أكتوبر.. فيديو

الصحف الإماراتية: محمد صلاح حديث العالم.. أعلام الخليج ترفرف في سماء الرياض..علاج 123 جريحاً يمنياً في مصر على نفقة الإمارات.. قرار غير مسبوق لأبوظبي بشأن تمثيل المرأة

17 ديسمبر.. آخر موعد لتقديم مسندات ملكية الأراضى داخل توسعات الشيخ زايد

عائلة مجرمة جدا.. 200 عملية سطو في سنة والأحكام صادمة

سهام صالح: بفضل ترشيح هذا الرجل أصبحت مذيعة حقيقية .. فيديو

الأرصاد تكشف أبرز ملامح طقس الأحد

ضبط 16 تذكرة هيروين بحوزة تشكيل عصابي قبل ترويجها بالبحيرة

اليوم.. مواجهة نارية بين ريفر بليت وبوكا جونيورز على كأس ليبرتادوريس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة للسيدات.. 6 استخدامات لـ فردة الشراب المتبقية

شاهد... صور من مشاركة الرئيس السيسي في يوم ريادة الأعمال

مايسة عطوة: فرص عمل المرأة ستزداد إذا اكتفت بطفلين فقط .. صور

مقرر مجلس السكان: الخطاب الديني سبب رئيسي في زيادة التعداد.. صور

شاهد.. ملكة جمال العالم 2018 لحظة إعلان فوزها باللقب

فيديو

شاهد.. قمصان ميسي ومارادونا في مزاد لملابس نجوم كرة القدم في إيطاليا
المرور تنصح باستخدام طرق بديلة لكثافات كوبري أكتوبر.. فيديو
منتدى أفريقيا 2018.. الرئيس السيسي: تشريعات وقوانين جديدة لدعم مشروعات الشباب.. ورسالة خاصة لشباب القارة السمراء
رئيس بني عبيد: فوزنا على الزمالك تطبيقًا لمقولة إذا الشعب يوما أراد الحياة
بني عبيد يدعو الزمالك لحضور الاحتفال بمرور 10 سنوات على المباراة الشهيرة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟