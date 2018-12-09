الصحف السعودية: الملك سلمان يترأس الدورة الـ39 لمجلس التعاون الخليجي.. اعتقال أكثر من ألف متظاهر خلال احتجاجات السترات الصفراء في فرنسا.. وأمريكا تؤكد دعمها للتحالف بقيادة السعودية في اليمن

انطلاق قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض





اعتقال 1385 متظاهرا في فرنسا خلال احتجاجات السترات الصفراء





روسيا: لدينا أدلة قاطعة على كيماوي حلب





اهتمت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد، بانطلاق قمة مجلس التعاون الخليجي واحتجاجات السترات الصفراء في فرنسا، وتصريحات الخارجية الأمريكية عن الحرب في اليمن.





تصدرت أنباء قمة مجلس التعاون الخليجي عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم، ونشرت صحيفة "الشرق الأوسط" تقريرا بعنوان "قمة الرياض تبحث اليوم تعزيز التكامل الخليجي والتطورات في المنطقة"، حيث يترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في الرياض، اليوم، اجتماعات الدورة الـ39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في ظل حرص المملكة منذ البداية على انبثاق الكيان الخليجي كإطار إقليمي يعزز تلاحم شعوب المنطقة والروابط الاقتصادية والثقافية والسياسية سعيًا إلى تحقيق الوحدة الخليجية والتعاون الشامل في المجالات كافة.





وقالت الصحيفة إن أعلام الدول الست رفرفت في المملكة ترحيبًا بالقادة الضيوف في العاصمة الرياض على أهم المعالم وفي الشوارع الرئيسية، ومن المقر أن تناقش القمة سبل تعزيز الترابط والتكامل الخليجي والقضايا المتعلقة بالحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، إضافة إلى ترسيخ علاقات الشراكة الاستراتيجية مع الدول والتكتلات الدولية، وتعزيز مكانة مجلس التعاون في الساحتين الإقليمية والدولية.





وسيبحث زعماء وقادة دول الخليج العربي خلال القمة ملفات عدة من أبرزها التعاون العسكري الاستراتيجي بين دول المجلس، إلى جانب بحث الملفات المتعلقة بتطورات الأوضاع في الدول العربية، بما في ذلك الملف اليمني والسوري والفلسطيني والعراقي، إضافة إلى الملف الإيراني ومناقشة العديد من القضايا التي قد لا تكون على جدول أعمال القمة وموضوعات الساعة إذا كانت هناك حاجة لبحثها.





ورأى مراقبون أن القمة الخليجية، ستناقش الملف الإيراني والعقوبات التي فُرضت عليها مؤخرًا، خصوصًا أن طهران دخلت في حرب باردة عبر الحوثيين في اليمن، و«حزب الله» في لبنان وسوريا.





كما يُنتظر أن تشهد القمة اهتمامًا كبيرًا بقضايا الشباب والمستقبل، للعمل على تذليل كل المعوقات ووضع البرامج والمشروعات المفيدة لاستقطاب الشباب وإشراكهم في مختلف الفعاليات المحلية والدولية.





كما اهتمت الصحف باحتجاجات السترات الصفراء في فرنسا، ونشرت "عاجل" موضوعا حول الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة، إذ أعلنت الشرطة الفرنسية، أن حصيلة التوقيفات في مختلف أنحاء البلاد بلغت 1385 موقوفًا حتى الآن.





ودعا رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، لإجراء حوار جديد مع ممثلي حركة "السترات الصفراء" متعهدًا بأن تعالج الحكومة المخاوف بخصوص ارتفاع كلفة الحياة، وأكد فيليب أن "الرئيس الفرنسي سيتحدّث وسيقدّم إجراءات ستغذّي الحوار"، على حد تعبيره.





من جانبها، طالبت زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف، مارين لوبن، السبت، الرئيس إيمانويل ماكرون، باتخاذ "إجراءات قوية وفورية" للاستجابة لـ"معاناة" متظاهري "السترات الصفراء".





وتظاهر، السبت، عشرات الآلاف من حركة "السترات الصفراء" في تحرك احتجاجي جديد شهدته فرنسا، حيث جرت تجمعات سلمية في المناطق، بينما شهدت باريس مواجهات استدعت تدخّل الآليات المصفّحة.





فيما اهتمت "سبق" بتصريحات الخارجية الأمريكية عن الأوضاع في اليمن، حيث أكد مسؤول أمريكي، اليوم الأحد، أن الإدارة الأمريكية تعارض بشدة وقف دعم التحالف العربي في اليمن.





ونقلت "رويترز" عن المسؤول الأمريكي قوله: "إنه لا مكان في اليمن مستقبلًا لأي تهديد مدعوم من إيران يستهدف السعودية والإمارات"، وحثت واشنطن الحكومة اليمنية والحوثيين على الانخراط بقوة في مباحثات السويد.





وانتهت مشاورات يوم أمس بين الحكومة ووفد الانقلابيين دون التوصل إلى اتفاق واضح حول رفع الحصار عن مطار صنعاء، وعدد من الملفات الأخرى، من بينها محافظة تعز والملف الاقتصادي.





ومن المتوقع استمرار عقد اللقاءات المباشرة وغير المباشرة، اليوم، بين الوفدين والمبعوث الأممي لاستكمال مناقشة بقية الملفات التي لم يتم البتّ فيها.





وانطلقت مشاورات السلام بين وفدي الصراع في اليمن، الخميس الماضي في قلعة جوهانسبرج بمنطقة رمبو شمال استوكهولم بالسويد، برعاية أممية ودعم دولي كبير.





كما اهتمت الصحف بالوضع في سوريا، ونشرت "الشرق الأسط" تقريرا بعنوان "موسكو: لدينا أدلة قاطعة على كيماوي حلب"، حيث ردَّت موسكو بقوة على معطيات قدمتها واشنطن أخيرًا، كذَّبت فيها رواية موسكو ودمشق حول وقوع هجوم على حلب في 24 نوفمبر الماضي استُخدمت فيه مواد كيماوية. ورأت وزارة الدفاع الروسية أن «المزاعم الأميركية حول نفي وقوع الهجوم محاولة لتبرير نشاط الإرهابيين في إدلب»، وشدَّدت على امتلاكها «أدلة قاطعة» على وقوع الهجوم.





وأفاد بيان أصدرته وزارة الدفاع، أمس، بأن المعطيات التي قدمتها وزارة الخارجية الأميركية لنفي وقوع الهجوم «لا أساس لها»، ورأت فيها «محاولة جديدة للتستر على الإرهابيين الناشطين في منطقة إدلب والمرتبطين بمنظمة الخوذ البيضاء التي أحرجت باستفزازاتها المتواصلة مَن يرعاها في الغرب».





وأكد البيان أن «الجانب الروسي يمتلك أدلة قاطعة على استخدام الإرهابيين لقذائف محشوة بمواد كيماوية سامة ضد المدنيين في حلب يوم 24 نوفمبر 2018». من دون أن يوضح البيان تفاصيل عن الأدلة التي تحدثت عنها موسكو.



