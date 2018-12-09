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برلمان

زراعة البرلمان توافق مبدئياً على مشروع قانون تحسين وصيانة الأراضي

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 12:30 م
لجنة الزراعة والرى
لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب
ماجدة بدوى
وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب هشام الشعينى رئيس اللجنة، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1976 في شأن تحسين وصيانة الأراضي الزراعية وصيانتها.

وأكد النائب هشام الشعينى، على أهمية مشروع القانون في الحفاظ على جودة الأراضى الزراعية والنهوض بالزراعة المصرية. 

وأكد هشام الحصرى وكيل اللجنة، على ضرورة الإسراع فى تطوير أساليب الرى سواء بالتنقيط أو غيرها من الطرق الحديثة، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه تقليل الحشائش بالأراضي وزيادة الرقعة الزراعية، بالإضافة الى استفادات عديدة لابد أن يعرفها الفلاح. 

واقترح، أن تتم توعية الفلاح بتلك الاستفادات وتوفير قروض ميسرة من البنك الزراعى للتحويل إلى تلك الطرق الحديثة في الري بعيدا عن طريقة الري بالغمر تسهيلا عليه.
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