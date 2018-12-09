زراعة البرلمان توافق مبدئياً على مشروع قانون تحسين وصيانة الأراضي

وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب هشام الشعينى رئيس اللجنة، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1976 في شأن تحسين وصيانة الأراضي الزراعية وصيانتها.





وأكد النائب هشام الشعينى، على أهمية مشروع القانون في الحفاظ على جودة الأراضى الزراعية والنهوض بالزراعة المصرية.





وأكد هشام الحصرى وكيل اللجنة، على ضرورة الإسراع فى تطوير أساليب الرى سواء بالتنقيط أو غيرها من الطرق الحديثة، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه تقليل الحشائش بالأراضي وزيادة الرقعة الزراعية، بالإضافة الى استفادات عديدة لابد أن يعرفها الفلاح.



