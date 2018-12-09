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تعليم

منتخب جامعة المنيا البارولمبي يحصد 14 ميدالية بالإسكندرية

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 02:03 م
منتخب جامعة المنيا
منتخب جامعة المنيا البارولمبي يحصد 14 ميدالية بالإسكندرية
أيمن رياض
كرم الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن منتخب جامعة المنيا البارولمبي للطلاب متحدي الإعاقة بالجامعة الذي تمكن من حصد 14 ميدالية مابين ذهبية وفضية وبرونزية، وذلك في اللقاء الرياضي لذوي الاحتياجات الخاصة لطلبة وطالبات الجامعات المصرية" والذي نظمته الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي متمثلة في الاتحاد الرياضي المصري للجامعات تحت شعار "الإعاقة ... منحة لا محنة" والذي أُقيم في المدينة الشبابية بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة من 28 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر 2018.

وأثنى الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا على طلاب الجامعة من متحدى الإعاقة المشاركين في اللقاء الرياضي، ومما حققوه من نجاحات، مؤكدًا أنهم خير ممثل للجامعة في المسابقات المحلية والقومية، ومشيرًا إلى أن الجامعة تحرص على مشاركة طلابها من متحدي الإعاقة بها في شتى المسابقات بمختلف مجالاتها اهتمامًا منها باكتشاف مواهبهم، والسماح لهم بممارستها بل وصقلها لما يمتلكوه من قدرات خاصة تميزهم عن غيرهم، وما وفرته لهم الجامعة من إمكانيات بمركز متحدي الإعاقة والذي أنشئ لتنمية مواهبهم وصقلها.

حيث شاركت جامعة المنيا في اللقاء الرياضي بالإسكندرية في مسابقات رفع الأثقال، وألعاب القوى، وكرة الجرس، حقق فيهم منتخب الجامعة 6 ميداليات ذهبية، و5فضية، و3برونزية.

حيث فاز وليد جلال ونعمات الهادي بالميدالية الذهبية في رفع الأثقال، وحصل خالد الحسيني على الميدالية الفضية، كما حصلت فاطمة أنور علي الميدالية البرونزية في نفس المسابقة، وفي مسابقة ألعاب القوى حصد محمد أحمد علي الميدالية الذهبية 100م عدو، والميدالية الفضية في رمي الرمح، وحصلت الطالبة فاطمة جمال على ميداليتين ذهبيتين في دفع الجلة ورمي الرمح، كما حصل محمد جمال على ميدالية ذهبية وآخرى برونزية في قذف القرص ورمي الرمح، وفاز عنتر فنجري على ميداليتين فضية وبرونزية، وحصد كيرلس اسحاق على الميدالية الفضية في "دفع العجلة" وحصد عاصم حسن الميدالية الفضية في " الوثب الطويل" وتجدر الإشارة إلى أنه أشرف على إعداد المنتخب البارولمبي بجامعة المنيا والمشارك في اللقاء الرياضي، هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، والدكتور يسري خلاف مدير مركز الأنشطة الطلابية لمتحدي الإعاقة ومرافق الفوج خلال مشاركته ، كما قام بالتدريب الدكتور الحسين محمد ومشرفي الطلبة؛ محمد حمدي وأحمد إبراهيم، كما رافقت الفوج رباب محمد مشرفة الطالبات.
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