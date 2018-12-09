حواس عن أهرامات البوسنة: مجرد جبل طبيعي.. صور

ألقى عالم الآثار المصرية الدكتور زاهى حواس محاضرتين عن أهم الاكتشافات الأثرية في مصر، بالمسرح القومي بصربيا، وذلك فى إطار مجهوداته المستمرة لتنشيط السياحة لمصر ونشر الوعى بعظمة الحضارة المصرية القديمة.



ونظم السفير عمرو الجويلي سفير مصر بصربيا حفلا كبيرا، عقب المحاضرتين، احتفاء بزيارة الدكتور زاهي حواس لصربيا، حضره رئيس الأوبرا ونائبة رئيس البرلمان وعلماء الآثار ومديرة المسرح القومي والعديد من الشخصيات العامة الصربية.



وعقد حواس مؤتمرا صحفيا تحدث فيه عن الآثار المصرية وأهم الاكتشافات الأثرية الاخيرة بمصر، واسترداد الآثار المصرية، وفى رده على سؤال بشأن أهرامات البوسنة، أكد حواس أنها جبل طبيعي وليست أهرامات.



وأكد حواس أنه يبحث حاليا مع فريق متخصص عن مقبرة كليوباترا في الإسكندرية، وقام بالاشتراك مع الممثلة اليابانية المشهورة "sakai miki" فى فيلم عن الكشف عن مقبرة كليوباترا وتم عرضه مؤخرا فى التليفزيون الياباني.



وتحدث عن هرم الملك خوفو، مؤكدا انه كان المشروع القومي لدى المصريين القدماء ولم يبن بالسخرة، موضحا أن العبيد لم يشيدوا عملا معماريا، مثل هرم خوفو، بهذا المستوى العالي من الدقة الهندسية.



وقال حواس "لدينا الكثير من الأدلة على أن من بني الهرم هم المصريين مثل بردية وادي الجرف التي تعطينا تفاصيل دقيقة عن كيفية بناء الهرم، ومقابر العمال الموجودة بجوار الهرم".



وأشار إلى أن الملك توت عنخ آمون لم يقتل وإنما كان لديه بعض المشكلات الصحية وكان مصابا بالملاريا، موضحا أن الملكة حتشبسوت ماتت بسبب السرطان.



وعن سر قبعته الشهيرة قال حواس إنها عاصرت معه العديد من الاكتشافات الكبيرة في الآثار المصرية، وحاليا تباع لصالح مستشفى سرطان الأطفال ٥٧٣٥٧ بمصر.