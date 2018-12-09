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حوادث

مصدر أمني يروي تفاصيل انتحار فتاة دار السلام

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 03:37 م
صدى البلد
اسلام مقلد
أقدمت سيدة على الانتحار بعد أن ألقت نفسها أمام قطار مترو الأنفاق بمحطة دار السلام، وتوفت الفتاة بعد دقائق من اصطدام القطار بها رغم محاولات المسعفين إنقاذ حياتها.

واكد مصدر أمنى، أن الفتاة حاولت إلقاء نفسها أمام القطار قبل وصوله للمحطة بلحظات الا أنها ترددت وحاولت الفرار من أمامه فقطعها الى نصفين وظلت الفتاة على قيد الحياة لدقائق حاول المسعفون خلالها انقاذ حياتها لكنها فارقت الحياة.

وتابع المصدر أن أجهزة الأمن تعكف على تحديد هوية السيدة للوقوف على دوافع الحادث وتحفظت قوة أمنية من مباحث القاهرة ومباحث شرطة النقل والمواصلات على كاميرات المراقبة بمحطة مترو دار السلام للوقوف على ملابسات واقعة انتحار سيدة أسفل عجلات أحد القطارات.
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