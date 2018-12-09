مصدر أمني يروي تفاصيل انتحار فتاة دار السلام

أقدمت سيدة على الانتحار بعد أن ألقت نفسها أمام قطار مترو الأنفاق بمحطة دار السلام، وتوفت الفتاة بعد دقائق من اصطدام القطار بها رغم محاولات المسعفين إنقاذ حياتها.





واكد مصدر أمنى، أن الفتاة حاولت إلقاء نفسها أمام القطار قبل وصوله للمحطة بلحظات الا أنها ترددت وحاولت الفرار من أمامه فقطعها الى نصفين وظلت الفتاة على قيد الحياة لدقائق حاول المسعفون خلالها انقاذ حياتها لكنها فارقت الحياة.



